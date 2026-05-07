Fortuna gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

(Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

Fortuna erzielt einen Rekord-Quartals-Free-Cashflow1 von 174,0 Millionen Dollar und einen bereinigten zurechenbaren Nettogewinn1 von 111,0 Millionen Dollar

Vancouver, British Columbia, 6. Mai 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-produ ...) hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

(Die Ergebnisse der Vermögenswerte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aus den Vergleichszahlen für 2025 ausgeschlossen, da diese Vermögenswerte in der Vorperiode als aufgegeben klassifiziert wurden.)

„Fortuna erzielte mit einem freien Cashflow von 174,0 Millionen Dollar und einem bereinigten zurechenbaren Gewinn von 111,0 Millionen Dollar neue Quartalsrekordergebnisse und produzierte dabei 72.872 Unzen Goldäquivalent, womit wir weiterhin auf Kurs sind, unsere Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen“, sagte Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna. „In Séguéla werden Änderungen am Minenplan zur Beschleunigung der Erschließung des Sunbird-Untertagezugangsportals von einer Grubenwand aus voraussichtlich dazu führen, dass die AISC an das obere Ende der Prognosespanne rückt. Dies wird die Kosten für die Untertageerschließung senken und Optionen für zukünftige Produktionspläne bieten.“ Herr Ganoza schloss mit den Worten: „Am 23. April gaben wir bekannt, dass wir unsere Mineralreserven im Vergleich zum Vorjahr erfolgreich um 15 % erweitert haben, was unsere nächste Wachstumsphase unterstützt. Wir gehen zudem davon aus, bis Mitte des Jahres wichtige Investitionsentscheidungen bezüglich des Diamba-Sud-Projekts und der Erweiterung der Anlage in Séguéla zu treffen.“

Highlights des ersten Quartals

Liquidität und Cashflow

- Rekord-Free-Cashflow1 aus laufendem Geschäft in Höhe von 174,0 Mio. USD; ein Anstieg um 41,7 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal

- 213,3 Millionen US-Dollar Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals oder 0,70 US-Dollar pro Aktie; ein Anstieg um 65,7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal

- Die Liquidität stieg auf 815,9 Millionen US-Dollar, und die Barreserven stiegen von 554,0 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025 auf 665,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 111,9 Millionen US-Dollar entspricht

Rentabilität

- Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn1erreichte einen Rekordwert von 111,0 Mio. US-Dollar oder 0,36 US-Dollar unverwässertes Ergebnis je Aktie; dies entspricht einem Anstieg von 0,14 US-Dollar je Aktie gegenüber dem Vorquartal

- Zurechenbarer Nettogewinn von 111,0 Mio. USD oder 0,36 USD unverwässertes Ergebnis je Aktie

Ausschüttung an die Aktionäre

- Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen 40,0 Mio. USD an die Aktionäre zurückgeführt, und zwar durch den Rückkauf von 4,2 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 9,53 USD pro Aktie

Operativ

- Goldäquivalentproduktion2 („GEO“) von 72.872 Unzen

- Konsolidierte Cash-Kosten pro GEO1 von 951 US-Dollar, gegenüber 971 US-Dollar im Vorquartal

- Konsolidierte AISC pro GEO1 von 2.107 $ für das 1. Quartal 2026, ein Anstieg gegenüber 2.054 $ im Vorquartal. Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorquartal ist in erster Linie auf die Auswirkungen höherer Metallpreise auf Lizenzgebühren und höhere Investitionsausgaben zurückzuführen

- Die Gesamtquote der meldepflichtigen Unfälle lag im Quartal bei 1,16, und es gab keine Unfälle mit Arbeitsausfall, was die anhaltend starke Sicherheitsbilanz widerspiegelt

Wachstum und Geschäftsentwicklung

- Etablierung einer Präsenz in einem vielversprechenden Gebiet im Guyana-Schild durch eine Earn-in-Vereinbarung für das Goldprojekt Quartzstone. Siehe die Pressemitteilung vom 20. April 2026 „Fortuna etabliert Präsenz im Guyana-Schild durch Earn-in-Vereinbarung für Quartzstone“

- Meldung eines Anstiegs der konsolidierten Mineralreserven um 15 % gegenüber dem Vorjahr mit deutlichem Wachstum bei Sunbird Underground. Siehe die Pressemitteilung vom 23. April 2026 „Fortuna meldet einen Anstieg der konsolidierten Mineralreserven um 15 % gegenüber dem Vorjahr und aktualisiert die Schätzung der Sunbird-Lagerstätte in Séguéla“

- Die Werkserweiterung in Séguéla und das Projekt Diamba Sud liegen weiterhin im Zeitplan für endgültige Investitionsentscheidungen bis Mitte des Jahres

Konsolidierte Ergebnisse für das erste Quartal 2026

Drei Monate bis (in Millionen US-Dollar) 31. Dez. 2025 31. März 2026 31. März 2025 Q1 Veränderung in % BETRIEBSSTATISTIKEN GEO-Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1)(2) 65.130 72.872 70.386 4 Cash-Kosten aus fortgeführten Geschäftsbereichen ($/oz GEO)(1)(2) 971 951 866 10 AISC aus fortgeführten Geschäftsbereichen (USD/oz GEO) 1)(2 2.054 2.107 1.752 20 % FINANZIELLE HIGHLIGHTS Umsatz 270,2 342,5 195,0 76 % Zurechenbarer Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen 68,1 111,0 35,4 213 Zurechenbarer Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen – unverwässert 0,22 0,36 0,12 200 % Bereinigtes EBITDA(1) 163,1 218,8 102,6 113 % CASHFLOW UND INVESTITIONEN Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche 162,3 209,4 89,0 135 % Freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen (1) 132,3 174,0 66,7 161 Investitionen(3) Erhaltungsinvestitionen 23,9 27,9 22,6 23 % Laufende Mietverträge 6,6 6,8 4,9 39 % Wachstumskapital 20,6 17,4 15,4 13 % 31. März 2026 31. Dez. 2025 Veränderung in % Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen 665,9 554,0 20 Nettoliquiditätsposition (ohne Akkreditive) 815,9 704,0 16 Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital 1.773,0 1.677,0 6 (1) Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie in der Managementdiskussion und -analyse, die dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde. (2) Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn für das erste Quartal 2026 berechnet. Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 2.884 $/oz Au, 31,77 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das erste Quartal 2025 berechnet. Der Goldäquivalentwert wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet (3) Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

Ergebnisse des ersten Quartals 2026

1. Quartal 2026 im Vergleich zum 4. Quartal 2025 („Q4 2025“)

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die Cash-Kosten pro verkauftem GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im Q1 2026 auf 951 $, was einen leichten Rückgang gegenüber den 971 $ im Q4 2025 darstellt.

Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 2.107 $, was einem Anstieg von 53 $ gegenüber den im vierten Quartal 2025 verzeichneten 2.054 $ entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Investitionsausgaben und Lizenzgebühren aufgrund gestiegener Metallpreise zurückzuführen und wurde teilweise durch einen Anstieg der verkauften Metallmenge ausgeglichen.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im ersten Quartal 2026 auf 111,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 68,1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025.

Nach Bereinigung um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 111,0 Mio. $ oder 0,36 $ je Aktie, verglichen mit 71,3 Mio. $ oder 0,23 $ je Aktie im vierten Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein höheres Goldabsatzvolumen zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im ersten Quartal 2026 bei 4.884 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 4.166 US-Dollar im vierten Quartal 2025. Der höhere Goldabsatz wurde durch eine höhere Goldproduktion in Séguéla und Lindero getrieben.

Wechselkurs

Im ersten Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Wechselkursverlust von 2,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025. Der Wechselkursverlust resultierte aus dem Kauf von US-Dollar in Argentinien für Rückführungen und Bewegungen in Euro sowie aus den Auswirkungen auf die in westafrikanischen Franken gehaltenen Bargeld- und Mehrwertsteuerguthaben in der Elfenbeinküste.

Cashflow

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals belief sich auf 213,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,70 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um das Betriebskapital betrug der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal 209,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 47,1 Millionen US-Dollar gegenüber 162,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Umsätze zurückzuführen, die teilweise durch positive Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 gegenüber negativen 4,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 ausgeglichen wurden.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Quartal 2026 auf 174,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 41,7 Millionen US-Dollar gegenüber 132,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 entspricht und auf höhere Zahlungsmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Investitionen in den Erhalt des Betriebsvermögens ausgeglichen wurden.

Im ersten Quartal 2026 beliefen sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf 45,3 Millionen US-Dollar, wovon 27,9 Millionen US-Dollar als Erhaltungsinvestitionen und 17,4 Millionen US-Dollar als nicht-erhaltende Investitionen klassifiziert wurden. Die nicht-erhaltenden Investitionen setzten sich hauptsächlich aus 8,8 Millionen US-Dollar für das Projekt Diamba Sud sowie 8,6 Millionen US-Dollar für die Exploration von Brownfields und Greenfields zusammen.

Q1 2026 im Vergleich zu Q1 2025

Cash-Kosten pro Unze und AISC

Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen im ersten Quartal 2026 auf 951 $, was einem Anstieg von 85 $ gegenüber den im ersten Quartal 2025 verzeichneten 866 $ entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf die Auswirkungen höherer Goldpreise auf die Berechnung der GEOs in Caylloma zurückzuführen. Lindero und Séguéla verzeichneten moderate Anstiege der Cash-Kosten pro Unze um 61 $ bzw. 28 $.

Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen stiegen im ersten Quartal 2026 um 355 $ auf 2.107 $, ausgehend von 1.752 $ im ersten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Lizenzgebühren in Höhe von 114 $, den oben beschriebenen höheren Cash-Kosten sowie höheren Investitionsausgaben und laufenden Pachtkosten. Dies wurde teilweise durch höhere verkaufte GEOs ausgeglichen.

Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

Der den Anteilseignern zurechenbare Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 111,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 35,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2025.

Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 111,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 35,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2025. Der Anstieg v en war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein um 10 % höheres verkauftes Goldvolumen zurückzuführen. Der Goldpreis lag im ersten Quartal 2026 bei durchschnittlich 4.884 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 2.884 US-Dollar pro Unze im ersten Quartal 2025. Das höhere verkaufte Goldvolumen war auf eine höhere Goldproduktion sowohl in Séguéla als auch in Lindero zurückzuführen.

Abschreibungen und Wertminderungen

Die Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um 1,1 Mio. $ auf 45,9 Mio. $, verglichen mit 44,8 Mio. $ im ersten Quartal 2025. Die Wertminderung pro GEO ging vor allem aufgrund des Anstiegs der Reserven in Séguéla zurück und wurde teilweise durch eine höhere Wertminderung pro GEO in Lindero ausgeglichen, die auf eine im dritten Quartal 2025 verbuchte Wertaufholung in Höhe von 52,7 Mio. $ zurückzuführen war. Die Abschreibungen und Wertminderungen im Berichtszeitraum umfassten 11,6 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold im Jahr 2021.

Cashflow

Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 209,4 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 120,4 Millionen Dollar gegenüber den im ersten Quartal 2025 ausgewiesenen 89,0 Millionen Dollar entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Goldpreise zurückzuführen.

Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Quartal 2026 auf 174,0 Mio. $, was einem Anstieg von 107,3 Mio. $ gegenüber den im ersten Quartal 2025 ausgewiesenen 66,7 Mio. $ entspricht. Der Anstieg war hauptsächlich auf den oben erwähnten höheren Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zurückzuführen, der teilweise durch höhere laufende Investitionsausgaben ausgeglichen wurde.

Mine Séguéla, Elfenbeinküste

Dreimonatszeitraum zum 31. März 2026 2025 Minenproduktion Verarbeitete Tonnen 430.953 444.004 Durchschnittliche Menge an zerkleinerten Tonnen pro Tag 4.788 4.933 Gold Gehalt (g/t) 3,21 2,76 Ausbeute (%) 93 93 Produktion (oz) 42.016 38.500 Verkauftes Metall (oz) 42.054 38.439 Realisierter Preis ($/oz) 4.906 2.888 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 678 650 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 1.760 1.290 Investitionsausgaben (in Tausend $)(2) Sustaining 18.017 8.613 Laufende Leasingverträge 4.264 3.639 Wachstumskapital 6.644 9.207

1 Cash-Kosten und All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt zu Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung sowie in der Managementdiskussion und -analyse, die dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

Im ersten Quartal 2026 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 392.728 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,69 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 46.640 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Die geförderten Erzmenge lag unter der im Quartal verarbeiteten Menge, was im Einklang mit dem Minenplan und der Strategie zur Reduzierung der Oberflächenhalden steht. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 5.461.098 Tonnen Abraum bewegt, was zu einem Abraumverhältnis von 13,9:1 führte. Auch im Sunbird-Tagebau begannen die Abraumarbeiten, wo 1.393.130 Tonnen Abraum abgebaut wurden.

Im ersten Quartal 2026 verarbeitete Séguéla 430.953 Tonnen Erz und produzierte 42.016 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,21 g/t Au, was einem Rückgang der Erzmenge um 3 % und einem Anstieg des durchschnittlichen Gehalts um 16 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im aktuellen Quartal auf 678 $, vergleichbar mit den 650 $ im ersten Quartal 2025, da höhere Betriebskosten durch die gestiegene Produktion ausgeglichen wurden.

Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 1.760 $, verglichen mit 1.290 $ im ersten Quartal 2025. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Sustaining-Kapitalkosten aufgrund von aktivierten Abraumkosten und Lizenzgebühren infolge höherer Goldpreise und wurde teilweise durch den Anstieg der verkauften Unzen ausgeglichen.

Lindero-Mine, Argentinien

Dreimonatszeitraum zum 31. März 2026 2025 Minenproduktion Auf die Laugungsplatte aufgebrachte Tonnen 1.525.826 1.753.016 Gold Gehalt (g/t) 0,62 0,55 Produktion (oz) 21.545 20.320 Verkauftes Metall (oz) 21.183 18.655 Realisierter Preis ($/oz) 4.837 2.877 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 1.208 1.147 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1) 1.783 1.911 Investitionsausgaben (in Tausend $)(2) Sustaining 7.669 12.362 Laufende Leasingverträge 1.397 582 Wachstumskapital 715 307

1 Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für das am 31. März 2026 endende Quartal beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

Im ersten Quartal 2026 wurden insgesamt 1.525.826 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,62 g/t auf die Haufenlaugungsplattform gebracht, was geschätzten 30.538 Unzen Gold entspricht. Die geförderte Erzmenge betrug 1,7 Millionen Tonnen bei einem Abraumverhältnis von 1,35:1.

Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 21.545 Unzen, verglichen mit 20.320 Unzen im Vorquartal. Die höhere Produktion war hauptsächlich auf einen höheren Gehalt des Aufgabematerials und eine verbesserte Abbauabfolge zurückzuführen. Ende März 2026 begann Lindero mit dem geplanten 30-tägigen Austausch der Stahlfundamente des Vorbrechers. Der Abbaubetrieb wurde im Vorfeld der geplanten Arbeiten fortgesetzt, wobei Erz auf Halde gelagert wurde, um während der Dauer des Fundamentaustauschs eine unterbrechungsfreie Aufschüttung auf der Laugungsplattform zu gewährleisten. Der Austausch der Stahlfundamente des Vorbrechers wurde am 1. Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen, und der Bergbaubetrieb wurde wieder in vollem Umfang aufgenommen.

Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im aktuellen Quartal auf 1.208 $, verglichen mit 1.147 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf höhere Verarbeitungskosten sowie makroökonomische Faktoren zurückzuführen, die zu einem Anstieg der in Pesos denominierten Kosten führten, und wurde teilweise durch die höhere Produktion ausgeglichen.

Im ersten Quartal 2026 sanken die AISC pro verkaufter Unze Gold auf 1.783 $, verglichen mit 1.911 $ im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere laufende Investitionsausgaben zurückzuführen, da sich die Erweiterung der Laugungsplattform im Vergleichszeitraum im Bau befand. Dies wurde teilweise durch höhere Cash-Kosten ausgeglichen.

Caylloma-Mine, Peru

Drei Monate bis zum 31. März 2026 2025 Minenproduktion Verarbeitete Tonnen 136.701 136.659 Durchschnittlich verarbeitete Tonnen pro Tag 1.553 1.553 Silber Gehalt (g/t) 72 67 Ausbeute (%) 82 83 Produktion (oz) 257.603 242.993 Verkauftes Metall (oz) 200.349 250.284 Realisierter Preis ($/oz) 82,69 31,77 Blei Gehalt (%) 2,99 3,21 Ausbeute (%) 91 91 Produktion (in 1.000 lbs) 8.175 8.836 Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund) 7.039 9.199 Realisierter Preis ($/lb) 0,87 0,89 Zink Gehalt (%) 4,21 5,01 Ausbeute (%) 91 91 Produktion (in 1.000 Pfund) 11.526 13.772 Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund) 11.017 13.826 Realisierter Preis ($/lb) 1,47 1,29 Stückkosten Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq.)(1,2) 30,26 12,80 Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq.)(1,2) 44,36 18,74 Investitionsausgaben (in Tausend $) (3) Sustaining 2.240 1.615 Erhaltende Leasingverträge 1.134 631 Wachstumskapital 77 249

1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im MD&A, die dem verkürzten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, für eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen.

3 Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

Im ersten Quartal 2026 produzierte die Caylloma-Mine 257.603 Unzen Silber bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 72 g/t, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im aktuellen Quartal auf 8,2 Millionen Pfund bzw. 11,5 Millionen Pfund. Die Durchschnittsgehalte betrugen 2,99 % Pb und 4,21 % Zn, was einem Rückgang von 7 % bzw. 16 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2025 entspricht. Die Produktion war aufgrund niedrigerer Durchschnittsgehalte geringer und entsprach dem Minenplan.

Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 30,26 $, verglichen mit 12,80 $ im ersten Quartal 2025. Die höheren Kosten pro Unze im aktuellen Quartal waren in erster Linie auf höhere realisierte Silberpreise und deren Auswirkungen auf die Berechnung der verkauften Unzen Silberäquivalent zurückzuführen.

Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents stiegen im ersten Quartal 2026 um 137 % auf 44,36 $, verglichen mit 18,74 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg im aktuellen Quartal resultierte aus einer geringeren Anzahl an Silberäquivalent-Unzen aufgrund höherer Silberpreise.

Telefonkonferenz und Webcast

Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.

Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich kurz vor Beginn über den Webcast unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/53929 einloggen oder sich telefonisch einwählen.

Details zur Telefonkonferenz:

Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026

Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

Zugangscode: 788835

Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

Passwort für die Aufzeichnung: 53929

Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis Donnerstag, den 21. Mai 2026, zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 7. Mai 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

Über Fortuna Mining Corp.

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Aktivitäten und Beziehungen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Mehrwert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

IM NAMEN DES VORSTANDS

Jorge A. Ganoza

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Mining Corp.

Investor Relations:

Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist als Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia (Registrierungsnummer 36328) zugelassen und fungiert als qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß der Definition in National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -kennzahlen veröffentlicht, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind und nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen werden, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Kosten; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; Sustaining-Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigtes Nettoergebnis; bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis; bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge und Betriebskapital.

Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sowie seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflow herangezogen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren neben den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und -kennziffern diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Kennziffern zur Bewertung der Unternehmensleistung heranziehen. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Kennziffern zur Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

Um ein besseres Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Kennziffern zu ermöglichen, werden im Folgenden Erläuterungen bereitgestellt. Siehe außerdem den Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. März 2026 endende Quartal („Q1 2026 MDA“), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, für weitere Informationen zu jeder in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahl und Nicht-IFRS-Kennzahl, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung; eine Erläuterung, wie diese Kennzahlen und Kennziffern nützliche Informationen für einen Investor liefern. Der Lagebericht für das erste Quartal 2026 ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar im Profil des Unternehmens abrufbar. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden Punkte:

- Die Berechnung des bereinigten EBITDA wurde dahingehend angepasst, dass Nutzungsrechtszahlungen nicht mehr in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt werden. Die Unternehmensleitung hat sich für diese Änderung entschieden, um die Berechnung zu vereinfachen und eine bessere Angleichung an unsere Wettbewerber zu erreichen, um die Vergleichbarkeit zu verbessern

Überleitung der Verschuldung zur Gesamtnettoverschuldung und des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zum 31. März 2026

(in Millionen US-Dollar, außer Verhältnis von Gesamtnettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) 31. März 2026 2024 Wandelanleihen 172,5 Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen (665,9) Gesamtnettoverschuldung (493,4)

Ergebnis vor Steuern für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

Drei Monate zum Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 31. März 2026 31. März 2025 31. Dez. 2025 Den Aktionären zurechenbarer Jahresüberschuss 111,0 58,5 68,1 Anpassungen, nach Steuern: Aufgegebene Geschäftsbereiche – (25,9) – Abschreibung von Mineralgrundstücken – – 2,3 Anpassung der ARO in San Jose – 0,3 – Bestandsanpassung – (0,1) 0,5 Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten – 2,8 0,4 Zurechenbarer bereinigter Jahresüberschuss 111,0 35,6 71,3 Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

Überleitung des Jahresüberschusses zum bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie bis zum 31. März 2026 und 2025

Dreimonatszeitraum Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 31. März 2026 31. März 2025 31. Dez. 2025 Jahresüberschuss 119,9 64,8 74,0 Anpassungen: Aufgegebene Geschäftsbereiche – (25,9) – Bestandsanpassung (0,1) – 0,5 Finanzergebnis 1,9 3,0 2,7 Abschreibungen 45,9 45,1 43,9 Ertragsteuern 58,4 15,4 37,5 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge) (7,0) – – Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten (0,2) 0,2 4,6 Bereinigtes EBITDA 218,8 102,6 163,1 Umsatz 342,5 195,0 270,2 EBITDA-Marge 64 % 53 % 60 %

Die Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden

Überleitung des Netto-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

Drei Monate zum Konsolidiert (in Millionen US-Dollar) 31. März 2026 31. März 2025 31. Dez. 2025 Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 209,4 126,4 162,3 Zugänge bei Mineralvorkommen, Anlagen und Ausrüstung (45,3) (39,6) (44,5) Zahlungen für Leasingverpflichtungen (6,9) (6,0) (6,7) Freier Cashflow 157,2 80,8 111,1 Wachstumskapital 17,4 15,4 20,6 Aufgegebene Geschäftsbereiche – (34,8) – Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Anlagen – 1.3 – Sonstige Anpassungen (0,6) 4,0 0,6 Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 174,0 66,7 132,3

Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter GEO-Unze für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 4. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 35.966 67.202 18.675 121.845 Abschreibungen (13.003) (26.599) (3.964) (43.566) Lizenzgebühren und Steuern (82) (14.339) (330) (14.751) Gutschriften für Nebenprodukte (1.097) – – (1.097) Sonstiges (473) – (832) (1.305) Aufwendungen für Aufbereitung und Raffination – – 1.744 1.744 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 21.311 26.264 15.293 62.868 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 19.073 36.998 8.652 64.723 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.117 710 1.768 971 Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 41.678 73.004 15.952 130.634 Abschreibungen (14.933) (26.099) (3.643) (44.675) Lizenzgebühren und Steuern (63) (18.389) (471) (18.923) Gutschriften für Nebenprodukte (1.253) – – (1.253) Sonstiges 69 – (840) (771) Aufbereitungs- und Veredelungskosten – – 1.899 1.899 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 25.498 28.516 12.897 66.911 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21.111 42.054 7.230 70.395 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.208 678 1.784 951 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma GEO-Cash-Kosten Umsatzkosten 31.805 65.425 17.463 114.693 Abschreibungen (9.799) (30.310) (4.369) (44.478) Lizenzgebühren und Steuern (94) (10.133) (240) (10.467) Gutschriften für Nebenprodukte (731) – – (731) Sonstiges 123 – (659) (536) Aufbereitungs- und Veredelungskosten – – 50 50 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 21.304 24.982 12.245 58.531 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 18.580 38.439 10.539 67.558 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz) 1.147 650 1.162 866 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.884 $/oz Au, 31,80 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn berechnet Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

Überleitung der Umsatzkosten zu den All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

AISC pro verkaufter Goldäquivalent-Unze – Q4 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 21.311 26.264 15.293 – 62.868 Lizenzgebühren und Steuern 82 14.339 330 – 14.751 Mitarbeiterbeteiligung – – 965 – 965 Allgemeines und Verwaltung 2.727 4.573 3.002 13.575 23.877 Gesamt-Cash-Kosten 24.120 45.176 19.590 13.575 102.461 Erhaltungskapital(1) 7.144 13.123 10.218 – 30.485 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) – – – – – Gesamtkosten 31.264 58.299 29.808 13.575 132.946 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 19.073 36.998 8.652 – 64.723 Gesamtkosten pro Unze 1.639 1.576 3.445 – 2.054 Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet. Die Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 25.498 28.516 12.897 – 66.911 Lizenzgebühren und Steuern 63 18.389 471 – 18.923 Mitarbeiterbeteiligung – – 1.273 – 1.273 Allgemeines und Verwaltung 3.005 3.952 893 17.780 25.630 Sonstiges – 874 – – 874 Gesamt-Cash-Kosten 28.566 51.731 15.534 17.780 113.611 Erhaltungskapital(1) 9.066 22.281 3.374 – 34.721 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) – – – – – Gesamtkosten 37.632 74.012 18.908 17.780 148.332 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 21.111 42.054 7.230 – 70.395 Gesamtkosten pro Unze 1.783 1.760 2.615 – 2.107 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Lindero Séguéla Caylloma Konzern GEO AISC Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent 21.303 24.982 12.245 – 58.530 Lizenzgebühren und Steuern 94 10.133 240 – 10.467 Mitarbeiterbeteiligung – – 739 – 739 Allgemeines und Verwaltung 2.480 2.224 2.455 15.373 22.532 Sonstiges – – – – – Gesamt-Cash-Kosten 23.877 37.339 15.679 15.373 92.268 Betriebskapital(1) 12.944 12.252 2.246 – 27.442 Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1) (1.319) – – – (1.319) Gesamtkosten 35.502 49.591 17.925 15.373 118.391 Verkaufte Unzen Goldäquivalent 18.580 38.439 10.539 – 67.558 Gesamtkosten pro Unze 1.911 1.290 1.701 – 1.752 Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.884 $/oz Au, 31,77 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn berechnet Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe. (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate, die am 31. Dezember 2025 sowie am 31. März 2026 und 2025 endeten

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 4. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 18.675 Abschreibungen (3.964) Lizenzgebühren und Steuern (330) Sonstiges (832) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 1.744 Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 15.293 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 644.249 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 23,74 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:62,7 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:39,0 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 15.952 Abschreibungen (3.643) Lizenzgebühren und Steuern (471) Sonstiges (840) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 1.899 Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.897 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 426.253 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 30,26 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise. Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Umsatzkosten 17.463 Abschreibungen (4.369) Lizenzgebühren und Steuern (240) Sonstiges (659) Aufbereitungs- und Raffinationskosten 50 Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent 12.245 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 956.640 Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz) 12,80 (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise. Die Zahlen wurden angepasst, um das Nutzungsrecht herauszurechnen. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Überleitung der Gesamt-Cash-Kosten und der Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 4. Quartal 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 15.293 Lizenzgebühren und Steuern 330 Arbeitnehmerbeteiligung 965 Allgemeine und Verwaltungskosten 3.002 Gesamt-Cash-Kosten 19.590 Erhaltungskapital(3) 10.218 Gesamt-Sustaining-Kosten 29.808 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 644.249 Gesamtkosten pro Unze 46,27 (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:62,7 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:39,0 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise. (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2026 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 12.897 Lizenzgebühren und Steuern 471 Arbeitnehmerbeteiligung 1.273 Allgemeine und Verwaltungskosten 893 Gesamt-Cash-Kosten 15.534 Erhaltungskapital(3) 3.374 Gesamt-Sustaining-Kosten 18.908 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 426.253 Gesamtkosten pro Unze 44,36 (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise. (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2025 (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen) Caylloma Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent 12.245 Lizenzgebühren und Steuern 240 Arbeitnehmerbeteiligung 739 Allgemeine und Verwaltungskosten 2.455 Gesamt-Cash-Kosten 15.679 Erhaltungskapital(3) 2.246 Gesamt-Sustaining-Kosten 17.925 Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2) 956.640 Gesamtkosten pro Unze 18,74 (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-zu-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-zu-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet. (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise. (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens finden Sie im ungeprüften verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei Monate, die am 31. März 2026 und 2025 endeten, sowie in der dazugehörigen MD&A für das erste Quartal 2026. Diese Dokumente sind auf der Website von Fortuna unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar, www.sec.gov/edgar abrufbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; die Erwartung des Unternehmens, dass es auf dem richtigen Weg ist, seine Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen; die Entscheidung über die Erweiterung der Anlage in Séguéla und deren Zeitpunkt; die nächste Wachstumsphase des Diamba-Sud-Projekts; die Entscheidung über den Bau des Diamba-Sud-Projekts und deren Zeitpunkt; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, Metallausbeuten, Konzentratgehalt und -qualität; Änderungen der Steuersätze und Steuergesetze, Genehmigungsanforderungen, erwartete Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „erwartet“, „voraussichtlich“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Kennzahlen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich Verweise auf Finanz- und Geschäftsaussichten sowie zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Produktion, Kostenprognosen und erwartete zukünftige Finanzergebnisse. Diese Informationen, die als zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „FOFI“) angesehen werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branche, des Geschäfts, der finanziellen Lage, der Pläne und Aussichten des Unternehmens sowie seiner Geschäftstätigkeit und Liegenschaften für angemessen hielt. Diese Prognosen dienen der Beschreibung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Dennoch werden die Leser darauf hingewiesen, dass diese Informationen in hohem Maße subjektiv sind und nicht als zwangsläufiger Hinweis auf zukünftige Ergebnisse herangezogen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegen denselben Annahmen, Unsicherheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie nachstehend dargelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; Risiken im Zusammenhang mit Kriegen oder anderen geopolitischen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, Israel und dem Iran sowie den USA und Israel und der Hamas, von denen jeder einzelne weiterhin zu einer Störung der globalen Wirtschaftstätigkeit führen könnte; Schwankungen bei Währungen und Wechselkursen; ein Anstieg der Inflationsrate; die Einführung oder Verlängerung von Kapitalkontrollen in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen der Steuergesetze in Argentinien und den anderen Ländern, in denen wir tätig sind; Preisänderungen bei wichtigen Vorleistungen; Unsicherheiten in Bezug auf Natur- und Klimaveränderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada); unsere Fähigkeit, physische und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft anzupassen; technologische und betriebliche Gefahren bei den Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten von Fortuna; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser und Strom; Risiken, die der Mineralexploration innewohnen; Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallausbeuten; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen; Änderungen in der Haltung der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Erteilung von Genehmigungen oder Lizenzen; behördliche und sonstige Genehmigungen; Regierungswechsel, politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna tätig ist; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht wurde und unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reserven-Schätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen, oder Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Schätzungen hinsichtlich des Erzgehalts, der Abbauraten, des Zeitpunkts der Gewinnung und der Gewinnungsrate bei „ “ ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); geopolitische Unsicherheiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen und Wechselkursen; dass es dem Unternehmen gelingen wird, die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb abzumildern; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens, die Fähigkeit zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Verpflichtungen sowie die hierin dargelegten sonstigen Annahmen beeinträchtigen; Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen von Reserven und Ressourcen wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 8,618EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.