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    Fortuna gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt

    Fortuna gibt Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    (Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, Tabellenbeträge in Millionen, sofern nicht anders angegeben)

     

    Fortuna erzielt einen Rekord-Quartals-Free-Cashflow1  von 174,0 Millionen Dollar und einen bereinigten zurechenbaren Nettogewinn1  von 111,0 Millionen Dollar

     

    Vancouver, British Columbia, 6. Mai 2026: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) („Fortuna“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/fortuna-minings-ceo-on-planned-produ ...) hat heute seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt gegeben.

     

    (Die Ergebnisse der Vermögenswerte San Jose und Yaramoko des Unternehmens wurden aus den Vergleichszahlen für 2025 ausgeschlossen, da diese Vermögenswerte in der Vorperiode als aufgegeben klassifiziert wurden.)

     

    „Fortuna erzielte mit einem freien Cashflow von 174,0 Millionen Dollar und einem bereinigten zurechenbaren Gewinn von 111,0 Millionen Dollar neue Quartalsrekordergebnisse und produzierte dabei 72.872 Unzen Goldäquivalent, womit wir weiterhin auf Kurs sind, unsere Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen“, sagte Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO von Fortuna. „In Séguéla werden Änderungen am Minenplan zur Beschleunigung der Erschließung des Sunbird-Untertagezugangsportals von einer Grubenwand aus voraussichtlich dazu führen, dass die AISC an das obere Ende der Prognosespanne rückt. Dies wird die Kosten für die Untertageerschließung senken und Optionen für zukünftige Produktionspläne bieten.“ Herr Ganoza schloss mit den Worten: „Am 23. April gaben wir bekannt, dass wir unsere Mineralreserven im Vergleich zum Vorjahr erfolgreich um 15 % erweitert haben, was unsere nächste Wachstumsphase unterstützt. Wir gehen zudem davon aus, bis Mitte des Jahres wichtige Investitionsentscheidungen bezüglich des Diamba-Sud-Projekts und der Erweiterung der Anlage in Séguéla zu treffen.“

     

    Highlights des ersten Quartals

     

    Liquidität und Cashflow

     

    -          Rekord-Free-Cashflow1  aus laufendem Geschäft in Höhe von 174,0 Mio. USD; ein Anstieg um 41,7 Mio. USD gegenüber dem Vorquartal

    -          213,3 Millionen US-Dollar Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals oder 0,70 US-Dollar pro Aktie; ein Anstieg um 65,7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal

    -          Die Liquidität stieg auf 815,9 Millionen US-Dollar, und die Barreserven stiegen von 554,0 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2025 auf 665,9 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 111,9 Millionen US-Dollar entspricht

     

    Rentabilität

     

    -          Der bereinigte zurechenbare Nettogewinn1erreichte einen Rekordwert von 111,0 Mio. US-Dollar oder 0,36 US-Dollar unverwässertes Ergebnis je Aktie; dies entspricht einem Anstieg von 0,14 US-Dollar je Aktie gegenüber dem Vorquartal

    -          Zurechenbarer Nettogewinn von 111,0 Mio. USD oder 0,36 USD unverwässertes Ergebnis je Aktie

     

    Ausschüttung an die Aktionäre

     

    -          Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen 40,0 Mio. USD an die Aktionäre zurückgeführt, und zwar durch den Rückkauf von 4,2 Mio. Aktien zu einem Durchschnittspreis von 9,53 USD pro Aktie

     

    Operativ

     

    -          Goldäquivalentproduktion2  („GEO“) von 72.872 Unzen

    -          Konsolidierte Cash-Kosten pro GEO1  von 951 US-Dollar, gegenüber 971 US-Dollar im Vorquartal

    -          Konsolidierte AISC pro GEO1  von 2.107 $ für das 1. Quartal 2026, ein Anstieg gegenüber 2.054 $ im Vorquartal. Der leichte Anstieg gegenüber dem Vorquartal ist in erster Linie auf die Auswirkungen höherer Metallpreise auf Lizenzgebühren und höhere Investitionsausgaben zurückzuführen

    -          Die Gesamtquote der meldepflichtigen Unfälle lag im Quartal bei 1,16, und es gab keine Unfälle mit Arbeitsausfall, was die anhaltend starke Sicherheitsbilanz widerspiegelt

     

    Wachstum und Geschäftsentwicklung

     

    -          Etablierung einer Präsenz in einem vielversprechenden Gebiet im Guyana-Schild durch eine Earn-in-Vereinbarung für das Goldprojekt Quartzstone. Siehe die Pressemitteilung vom 20. April 2026 „Fortuna etabliert Präsenz im Guyana-Schild durch Earn-in-Vereinbarung für Quartzstone“

    -          Meldung eines Anstiegs der konsolidierten Mineralreserven um 15 % gegenüber dem Vorjahr mit deutlichem Wachstum bei Sunbird Underground. Siehe die Pressemitteilung vom 23. April 2026 „Fortuna meldet einen Anstieg der konsolidierten Mineralreserven um 15 % gegenüber dem Vorjahr und aktualisiert die Schätzung der Sunbird-Lagerstätte in Séguéla“

    -          Die Werkserweiterung in Séguéla und das Projekt Diamba Sud liegen weiterhin im Zeitplan für endgültige Investitionsentscheidungen bis Mitte des Jahres

     

    Konsolidierte Ergebnisse für das erste Quartal 2026

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis

     

     

    (in Millionen US-Dollar)

     

    31. Dez. 2025

     

    31. März 2026

     

    31. März 2025

     

    Q1 Veränderung in %

    BETRIEBSSTATISTIKEN

     

     

     

     

     

     

     

     

    GEO-Produktion aus fortgeführten Geschäftsbereichen(1)(2)

     

     65.130

     

     72.872

     

     70.386

     

    4

    Cash-Kosten aus fortgeführten Geschäftsbereichen ($/oz GEO)(1)(2)

     

     971

     

     951

     

     866

     

    10

    AISC aus fortgeführten Geschäftsbereichen (USD/oz GEO) 1)(2

     

     2.054

     

     2.107

     

     1.752

     

    20 %

    FINANZIELLE HIGHLIGHTS

     

     

     

     

     

     

     

     

    Umsatz

     

     270,2

     

     342,5

     

     195,0

     

    76 %

    Zurechenbarer Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen

     

     68,1

     

     111,0

     

     35,4

     

    213

    Zurechenbarer Gewinn je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen – unverwässert

     

     0,22

     

     0,36

     

     0,12

     

    200 %

    Bereinigtes EBITDA(1)

     

     163,1

     

     218,8

     

     102,6

     

    113 %

    CASHFLOW UND INVESTITIONEN

     

     

     

     

     

     

     

     

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit – fortgeführte Geschäftsbereiche

     

     162,3

     

     209,4

     

     89,0

     

    135 %

    Freier Cashflow aus fortgeführten Geschäftsbereichen (1)

     

     132,3

     

     174,0

     

     66,7

     

    161

    Investitionen(3)

     

     

     

     

     

     

     

     

    Erhaltungsinvestitionen

     

     23,9

     

     27,9

     

     22,6

     

    23 %

    Laufende Mietverträge

     

     6,6

     

     6,8

     

     4,9

     

    39 %

    Wachstumskapital

     

     20,6

     

     17,4

     

     15,4

     

    13 %

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    31. März 2026

     

    31. Dez. 2025

     

    Veränderung in %

    Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen

     

     

     

     665,9

     

     554,0

     

    20

    Nettoliquiditätsposition (ohne Akkreditive)

     

     

     

     815,9

     

     704,0

     

    16

    Den Fortuna-Aktionären zurechenbares Eigenkapital

     

     

     

     1.773,0

     

     1.677,0

     

    6

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1) Eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie in der Managementdiskussion und -analyse, die dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    (2) Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn für das erste Quartal 2026 berechnet.  Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 2.884 $/oz Au, 31,77 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn für das erste Quartal 2025 berechnet. Der Goldäquivalentwert wurde unter Verwendung der realisierten Preise für Gold von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet

    (3) Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

     

     

    Ergebnisse des ersten Quartals 2026

     

    1. Quartal 2026 im Vergleich zum 4. Quartal 2025 („Q4 2025“)

     

    Cash-Kosten pro Unze und AISC

    Die Cash-Kosten pro verkauftem GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im Q1 2026 auf 951 $, was einen leichten Rückgang gegenüber den 971 $ im Q4 2025 darstellt.

     

    Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 2.107 $, was einem Anstieg von 53 $ gegenüber den im vierten Quartal 2025 verzeichneten 2.054 $ entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Investitionsausgaben und Lizenzgebühren aufgrund gestiegener Metallpreise zurückzuführen und wurde teilweise durch einen Anstieg der verkauften Metallmenge ausgeglichen.

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

    Der zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich im ersten Quartal 2026 auf 111,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 68,1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025.

     

    Nach Bereinigung um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn auf 111,0 Mio. $ oder 0,36 $ je Aktie, verglichen mit 71,3 Mio. $ oder 0,23 $ je Aktie im vierten Quartal 2025. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein höheres Goldabsatzvolumen zurückzuführen. Der realisierte Goldpreis lag im ersten Quartal 2026 bei 4.884 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 4.166 US-Dollar im vierten Quartal 2025. Der höhere Goldabsatz wurde durch eine höhere Goldproduktion in Séguéla und Lindero getrieben.

     

    Wechselkurs

    Im ersten Quartal 2026 verzeichnete das Unternehmen einen Wechselkursverlust von 2,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025. Der Wechselkursverlust resultierte aus dem Kauf von US-Dollar in Argentinien für Rückführungen und Bewegungen in Euro sowie aus den Auswirkungen auf die in westafrikanischen Franken gehaltenen Bargeld- und Mehrwertsteuerguthaben in der Elfenbeinküste.

     

    Cashflow

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals belief sich auf 213,3 Millionen US-Dollar bzw. 0,70 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um das Betriebskapital betrug der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Quartal 209,4 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 47,1 Millionen US-Dollar gegenüber 162,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Umsätze zurückzuführen, die teilweise durch positive Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 14,7 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 gegenüber negativen 4,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2026 ausgeglichen wurden.

     

    Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Quartal 2026 auf 174,0 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 41,7 Millionen US-Dollar gegenüber 132,3 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2025 entspricht und auf höhere Zahlungsmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit zurückzuführen ist, die teilweise durch höhere Investitionen in den Erhalt des Betriebsvermögens ausgeglichen wurden.

     

    Im ersten Quartal 2026 beliefen sich die Gesamtinvestitionen des Unternehmens auf 45,3 Millionen US-Dollar, wovon 27,9 Millionen US-Dollar als Erhaltungsinvestitionen und 17,4 Millionen US-Dollar als nicht-erhaltende Investitionen klassifiziert wurden. Die nicht-erhaltenden Investitionen setzten sich hauptsächlich aus 8,8 Millionen US-Dollar für das Projekt Diamba Sud sowie 8,6 Millionen US-Dollar für die Exploration von Brownfields und Greenfields zusammen.

     

    Q1 2026 im Vergleich zu Q1 2025

     

    Cash-Kosten pro Unze und AISC

    Die konsolidierten Cash-Kosten pro GEO stiegen im ersten Quartal 2026 auf 951 $, was einem Anstieg von 85 $ gegenüber den im ersten Quartal 2025 verzeichneten 866 $ entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf die Auswirkungen höherer Goldpreise auf die Berechnung der GEOs in Caylloma zurückzuführen. Lindero und Séguéla verzeichneten moderate Anstiege der Cash-Kosten pro Unze um 61 $ bzw. 28 $.

     

    Die Gesamtkosten pro GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen stiegen im ersten Quartal 2026 um 355 $ auf 2.107 $, ausgehend von 1.752 $ im ersten Quartal 2025. Dieser Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Lizenzgebühren in Höhe von 114 $, den oben beschriebenen höheren Cash-Kosten sowie höheren Investitionsausgaben und laufenden Pachtkosten. Dies wurde teilweise durch höhere verkaufte GEOs ausgeglichen.

     

    Zurechenbarer Nettogewinn und bereinigter Nettogewinn

    Der den Anteilseignern zurechenbare Jahresüberschuss aus fortgeführten Geschäftsbereichen belief sich auf 111,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 35,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2025.

     

    Bereinigt um einmalige Posten belief sich der bereinigte zurechenbare Nettogewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen auf 111,0 Millionen US-Dollar bzw. 0,36 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 35,6 Millionen US-Dollar bzw. 0,12 US-Dollar je Aktie im ersten Quartal 2025. Der Anstieg v en war in erster Linie auf höhere realisierte Goldpreise und ein um 10 % höheres verkauftes Goldvolumen zurückzuführen. Der Goldpreis lag im ersten Quartal 2026 bei durchschnittlich 4.884 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 2.884 US-Dollar pro Unze im ersten Quartal 2025. Das höhere verkaufte Goldvolumen war auf eine höhere Goldproduktion sowohl in Séguéla als auch in Lindero zurückzuführen.

     

    Abschreibungen und Wertminderungen

    Die Abschreibungen und Wertminderungen stiegen um 1,1 Mio. $ auf 45,9 Mio. $, verglichen mit 44,8 Mio. $ im ersten Quartal 2025. Die Wertminderung pro GEO ging vor allem aufgrund des Anstiegs der Reserven in Séguéla zurück und wurde teilweise durch eine höhere Wertminderung pro GEO in Lindero ausgeglichen, die auf eine im dritten Quartal 2025 verbuchte Wertaufholung in Höhe von 52,7 Mio. $ zurückzuführen war. Die Abschreibungen und Wertminderungen im Berichtszeitraum umfassten 11,6 Millionen Dollar im Zusammenhang mit der Kaufpreisallokation aus der Übernahme von Roxgold im Jahr 2021.

     

    Cashflow

    Der Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im Quartal auf 209,4 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 120,4 Millionen Dollar gegenüber den im ersten Quartal 2025 ausgewiesenen 89,0 Millionen Dollar entspricht. Der Anstieg war in erster Linie auf höhere Goldpreise zurückzuführen.

     

    Der freie Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich im ersten Quartal 2026 auf 174,0 Mio. $, was einem Anstieg von 107,3 Mio. $ gegenüber den im ersten Quartal 2025 ausgewiesenen 66,7 Mio. $ entspricht. Der Anstieg war hauptsächlich auf den oben erwähnten höheren Cashflow aus der Geschäftstätigkeit zurückzuführen, der teilweise durch höhere laufende Investitionsausgaben ausgeglichen wurde.

     

    Mine Séguéla, Elfenbeinküste

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dreimonatszeitraum zum 31. März

     

       

     

    2026

       

     

     2025

    Minenproduktion

     

     

     

     

     

     

    Verarbeitete Tonnen

     

     

     430.953

     

     

     444.004

    Durchschnittliche Menge an zerkleinerten Tonnen pro Tag

     

     

     4.788

     

     

     4.933

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     3,21

     

     

     2,76

    Ausbeute (%)

     

     

     93

     

     

     93

    Produktion (oz)

     

     

     42.016

     

     

     38.500

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     42.054

     

     

     38.439

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     4.906

     

     

     2.888

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     678

     

     

     650

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     1.760

     

     

     1.290

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)(2)

     

     

     

     

     

     

    Sustaining

     

     

     18.017

     

     

     8.613

    Laufende Leasingverträge

     

     

     4.264

     

     

     3.639

    Wachstumskapital

     

     

     6.644

     

     

     9.207

     

     

     

     

     

     

     

    1 Cash-Kosten und All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt zu Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen am Ende dieser Pressemitteilung sowie in der Managementdiskussion und -analyse, die dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

     

    Im ersten Quartal 2026 belief sich die Minenproduktion auf insgesamt 392.728 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 3,69 g/t Au und einem geschätzten Goldgehalt von 46.640 Unzen aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Die geförderten Erzmenge lag unter der im Quartal verarbeiteten Menge, was im Einklang mit dem Minenplan und der Strategie zur Reduzierung der Oberflächenhalden steht. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 5.461.098 Tonnen Abraum bewegt, was zu einem Abraumverhältnis von 13,9:1 führte. Auch im Sunbird-Tagebau begannen die Abraumarbeiten, wo 1.393.130 Tonnen Abraum abgebaut wurden.

     

    Im ersten Quartal 2026 verarbeitete Séguéla 430.953 Tonnen Erz und produzierte 42.016 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 3,21 g/t Au, was einem Rückgang der Erzmenge um 3 % und einem Anstieg des durchschnittlichen Gehalts um 16 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im aktuellen Quartal auf 678 $, vergleichbar mit den 650 $ im ersten Quartal 2025, da höhere Betriebskosten durch die gestiegene Produktion ausgeglichen wurden.

     

    Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 1.760 $, verglichen mit 1.290 $ im ersten Quartal 2025. Der Anstieg resultierte in erster Linie aus höheren Sustaining-Kapitalkosten aufgrund von aktivierten Abraumkosten und Lizenzgebühren infolge höherer Goldpreise und wurde teilweise durch den Anstieg der verkauften Unzen ausgeglichen.

     

    Lindero-Mine, Argentinien

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dreimonatszeitraum zum 31. März

     

       

     

    2026

       

     

     2025

    Minenproduktion

     

     

     

     

     

     

    Auf die Laugungsplatte aufgebrachte Tonnen

     

     

     1.525.826

     

     

     1.753.016

     

     

     

     

     

     

     

    Gold

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     0,62

     

     

     0,55

    Produktion (oz)

     

     

     21.545

     

     

     20.320

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     21.183

     

     

     18.655

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     4.837

     

     

     2.877

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     1.208

     

     

     1.147

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Au)(1)

     

     

     1.783

     

     

     1.911

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $)(2)

     

     

     

     

     

     

    Sustaining

     

     

     7.669

     

     

     12.362

    Laufende Leasingverträge

     

     

     1.397

     

     

     582

    Wachstumskapital

     

     

     715

     

     

     307

     

    1 Die Cash-Kosten und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Erläuterung zur Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im Lagebericht, der dem verkürzten Zwischenkonzernabschluss des Unternehmens für das am 31. März 2026 endende Quartal beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde.

    2 Die Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

     

    Im ersten Quartal 2026 wurden insgesamt 1.525.826 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 0,62 g/t auf die Haufenlaugungsplattform gebracht, was geschätzten 30.538 Unzen Gold entspricht. Die geförderte Erzmenge betrug 1,7 Millionen Tonnen bei einem Abraumverhältnis von 1,35:1.

     

    Die Goldproduktion von Lindero belief sich im Quartal auf 21.545 Unzen, verglichen mit 20.320 Unzen im Vorquartal. Die höhere Produktion war hauptsächlich auf einen höheren Gehalt des Aufgabematerials und eine verbesserte Abbauabfolge zurückzuführen. Ende März 2026 begann Lindero mit dem geplanten 30-tägigen Austausch der Stahlfundamente des Vorbrechers. Der Abbaubetrieb wurde im Vorfeld der geplanten Arbeiten fortgesetzt, wobei Erz auf Halde gelagert wurde, um während der Dauer des Fundamentaustauschs eine unterbrechungsfreie Aufschüttung auf der Laugungsplattform zu gewährleisten. Der Austausch der Stahlfundamente des Vorbrechers wurde am 1. Mai 2026 erfolgreich abgeschlossen, und der Bergbaubetrieb wurde wieder in vollem Umfang aufgenommen.

     

    Die Cash-Kosten pro Unze Gold beliefen sich im aktuellen Quartal auf 1.208 $, verglichen mit 1.147 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg der Cash-Kosten war in erster Linie auf höhere Verarbeitungskosten sowie makroökonomische Faktoren zurückzuführen, die zu einem Anstieg der in Pesos denominierten Kosten führten, und wurde teilweise durch die höhere Produktion ausgeglichen.

     

    Im ersten Quartal 2026 sanken die AISC pro verkaufter Unze Gold auf 1.783 $, verglichen mit 1.911 $ im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang war in erster Linie auf geringere laufende Investitionsausgaben zurückzuführen, da sich die Erweiterung der Laugungsplattform im Vergleichszeitraum im Bau befand. Dies wurde teilweise durch höhere Cash-Kosten ausgeglichen.

     

    Caylloma-Mine, Peru

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate bis zum 31. März

     

       

     

    2026

       

     

     2025

    Minenproduktion

     

     

     

     

     

     

    Verarbeitete Tonnen

     

     

     136.701

     

     

     136.659

    Durchschnittlich verarbeitete Tonnen pro Tag

     

     

     1.553

     

     

     1.553

     

     

     

     

     

     

     

    Silber

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (g/t)

     

     

     72

     

     

     67

    Ausbeute (%)

     

     

     82

     

     

     83

    Produktion (oz)

     

     

     257.603

     

     

     242.993

    Verkauftes Metall (oz)

     

     

     200.349

     

     

     250.284

    Realisierter Preis ($/oz)

     

     

     82,69

     

     

     31,77

     

     

     

     

     

     

     

    Blei

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (%)

     

     

     2,99

     

     

     3,21

    Ausbeute (%)

     

     

     91

     

     

     91

    Produktion (in 1.000 lbs)

     

     

     8.175

     

     

     8.836

    Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund)

     

     

     7.039

     

     

     9.199

    Realisierter Preis ($/lb)

     

     

     0,87

     

     

     0,89

     

     

     

     

     

     

     

    Zink

     

     

     

     

     

     

    Gehalt (%)

     

     

     4,21

     

     

     5,01

    Ausbeute (%)

     

     

     91

     

     

     91

    Produktion (in 1.000 Pfund)

     

     

     11.526

     

     

     13.772

    Verkauftes Metall (in 1.000 Pfund)

     

     

     11.017

     

     

     13.826

    Realisierter Preis ($/lb)

     

     

     1,47

     

     

     1,29

     

     

     

     

     

     

     

    Stückkosten

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq.)(1,2)

     

     

     30,26

     

     

     12,80

    Gesamt-Cash-Kosten ($/oz Ag-Äq.)(1,2)

     

     

     44,36

     

     

     18,74

     

     

     

     

     

     

     

    Investitionsausgaben (in Tausend $) (3)

     

     

     

     

     

     

    Sustaining

     

     

     2.240

     

     

     1.615

    Erhaltende Leasingverträge

     

     

     1.134

     

     

     631

    Wachstumskapital

     

     

     77

     

     

     249

    1 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent werden jeweils anhand der realisierten Metallpreise für den jeweiligen Zeitraum berechnet.

    2 Die Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent und die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze Silberäquivalent sind Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen; eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen finden Sie im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung sowie im MD&A, die dem verkürzten Zwischenabschluss des Unternehmens für die drei Monate bis zum 31. März 2026 beigefügt ist und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, für eine Beschreibung der Berechnung dieser Kennzahlen.

    3 Investitionsausgaben werden auf Cash-Basis ausgewiesen.

     

    Vierteljährliche operative und finanzielle Highlights

     

    Im ersten Quartal 2026 produzierte die Caylloma-Mine 257.603 Unzen Silber bei einem durchschnittlichen Erzgehalt von 72 g/t, was einem Anstieg von 6 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

     

    Die Blei- und Zinkproduktion belief sich im aktuellen Quartal auf 8,2 Millionen Pfund bzw. 11,5 Millionen Pfund. Die Durchschnittsgehalte betrugen 2,99 % Pb und 4,21 % Zn, was einem Rückgang von 7 % bzw. 16 % im Vergleich zum gleichen Quartal 2025 entspricht. Die Produktion war aufgrund niedrigerer Durchschnittsgehalte geringer und entsprach dem Minenplan.

     

    Die Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent beliefen sich im ersten Quartal 2026 auf 30,26 $, verglichen mit 12,80 $ im ersten Quartal 2025. Die höheren Kosten pro Unze im aktuellen Quartal waren in erster Linie auf höhere realisierte Silberpreise und deren Auswirkungen auf die Berechnung der verkauften Unzen Silberäquivalent zurückzuführen.

     

    Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro Unze zahlbaren Silberäquivalents stiegen im ersten Quartal 2026 um 137 % auf 44,36 $, verglichen mit 18,74 $ im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Der Anstieg im aktuellen Quartal resultierte aus einer geringeren Anzahl an Silberäquivalent-Unzen aufgrund höherer Silberpreise.

     

    Telefonkonferenz und Webcast

     

    Eine Telefonkonferenz zur Erörterung der Finanz- und Betriebsergebnisse findet am Donnerstag, dem 7. Mai 2026, um 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit statt. Die Telefonkonferenz wird von Jorge A. Ganoza, Präsident und CEO, Luis D. Ganoza, Finanzvorstand, David Whittle, Chief Operating Officer – Westafrika, und Cesar Velasco, Chief Operating Officer – Lateinamerika, geleitet.

     

    Aktionäre, Analysten, Medienvertreter und interessierte Investoren sind eingeladen, die Live-Telefonkonferenz zu verfolgen, indem sie sich kurz vor Beginn über den Webcast unter https://www.webcaster5.com/Webcast/Page/1696/53929 einloggen oder sich telefonisch einwählen.

     

    Details zur Telefonkonferenz:

     

    Datum: Donnerstag, 7. Mai 2026

    Uhrzeit: 9:00 Uhr pazifischer Zeit | 12:00 Uhr östlicher Zeit

     

    Einwahlnummer (gebührenfrei): +1.888.506.0062

    Einwahlnummer (international): +1.973.528.0011

    Zugangscode: 788835

     

    Nummer für die Aufzeichnung (gebührenfrei): +1.877.481.4010

    Nummer für die Aufzeichnung (international): +1.919.882.2331

    Passwort für die Aufzeichnung: 53929

     

    Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht bis Donnerstag, den 21. Mai 2026, zur Verfügung. Die Aufzeichnung des Webcasts steht bis Freitag, den 7. Mai 2027, zur Verfügung. Darüber hinaus wird ein Transkript der Telefonkonferenz auf der Website des Unternehmens archiviert.

     

    Über Fortuna Mining Corp.

     

    Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, der Elfenbeinküste, Guinea, Guyana, Mexiko und Peru sowie dem Goldprojekt Diamba Sud im Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Aktivitäten und Beziehungen. Wir fördern Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Mehrwert für unsere Stakeholder. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.fortunamining.com

     

    IM NAMEN DES VORSTANDS

     

    Jorge A. Ganoza

    Präsident, CEO und Direktor

    Fortuna Mining Corp.

     

    Investor Relations:

    Carlos Baca |info@fmcmail.com | fortunamining.com | X | LinkedIn | YouTube | Instagram | TikTok

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Qualifizierte Person

     

    Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services, ist als Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists der Provinz British Columbia (Registrierungsnummer 36328) zugelassen und fungiert als qualifizierte Person des Unternehmens (gemäß der Definition in National Instrument 43-101). Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt sowie die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

     

    Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

     

    Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung bestimmte Finanzkennzahlen und -kennzahlen veröffentlicht, die nicht gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards („IFRS“) definiert sind und nicht im Jahresabschluss des Unternehmens ausgewiesen werden, darunter unter anderem: Gesamtkosten; Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Kosten; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Gold; Produktions-Cash-Kosten pro Unze Goldäquivalent; Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; All-in-Cash-Kosten pro verkaufter silberäquivalenter Unze; Sustaining-Kapital; Wachstumskapital; freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit; bereinigtes Nettoergebnis; bereinigtes zurechenbares Nettoergebnis; bereinigtes EBITDA, bereinigte EBITDA-Marge und Betriebskapital.

     

    Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsbenchmarks angegeben und vom Management zur Überwachung und Bewertung der operativen Leistung des Unternehmens sowie seiner Fähigkeit zur Generierung von Cashflow herangezogen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass bestimmte Investoren neben den gemäß IFRS erstellten Finanzkennzahlen und -kennziffern diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und -Kennziffern zur Bewertung der Unternehmensleistung heranziehen. Diese Kennzahlen haben jedoch keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Finanzkennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen veröffentlicht werden. Dementsprechend sollten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und Nicht-IFRS-Kennzahlen nicht isoliert oder als Ersatz für die nach IFRS erstellten Kennzahlen und Kennziffern zur Leistung des Unternehmens betrachtet werden.

     

    Um ein besseres Verständnis dieser vom Unternehmen berechneten Kennzahlen und Kennziffern zu ermöglichen, werden im Folgenden Erläuterungen bereitgestellt. Siehe außerdem den Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens für das am 31. März 2026 endende Quartal („Q1 2026 MDA“), der durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen wurde, für weitere Informationen zu jeder in dieser Pressemitteilung offengelegten Nicht-IFRS-Finanzkennzahl und Nicht-IFRS-Kennzahl, einschließlich einer Erläuterung ihrer Zusammensetzung; eine Erläuterung, wie diese Kennzahlen und Kennziffern nützliche Informationen für einen Investor liefern. Der Lagebericht für das erste Quartal 2026 ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar im Profil des Unternehmens abrufbar. Das Unternehmen hat diese Kennzahlen für alle dargestellten Zeiträume einheitlich berechnet, mit Ausnahme der folgenden Punkte:

     

    -          Die Berechnung des bereinigten EBITDA wurde dahingehend angepasst, dass Nutzungsrechtszahlungen nicht mehr in der Kapitalflussrechnung berücksichtigt werden. Die Unternehmensleitung hat sich für diese Änderung entschieden, um die Berechnung zu vereinfachen und eine bessere Angleichung an unsere Wettbewerber zu erreichen, um die Vergleichbarkeit zu verbessern 

     

     

    Überleitung der Verschuldung zur Gesamtnettoverschuldung und des Verhältnisses von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA zum 31. März 2026

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Millionen US-Dollar, außer Verhältnis von Gesamtnettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA)

     

     

     

     

    31. März

    2026

    2024 Wandelanleihen

     

     

     

     

     

     172,5

    Abzüglich: Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sowie kurzfristige Finanzanlagen

     

     

     

     

     

     (665,9)

    Gesamtnettoverschuldung

     

     

     

     

     

     (493,4)

     

    Ergebnis vor Steuern für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    31. März 2026

     

    31. März 2025

     

    31. Dez. 2025

    Den Aktionären zurechenbarer Jahresüberschuss

     

     111,0

     

     58,5

     

     68,1

    Anpassungen, nach Steuern:

     

     

     

     

     

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     (25,9)

     

     

    Abschreibung von Mineralgrundstücken

     

     

     

     

     

     2,3

    Anpassung der ARO in San Jose

     

     

     

     0,3

     

     

    Bestandsanpassung

     

     

     

     (0,1)

     

     0,5

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

     

     

     2,8

     

     0,4

    Zurechenbarer bereinigter Jahresüberschuss

     

     111,0

     

     35,6

     

     71,3

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung des Jahresüberschusses zum bereinigten EBITDA für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie bis zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Dreimonatszeitraum

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    31. März 2026

     

    31. März 2025

     

    31. Dez. 2025

    Jahresüberschuss

     

     119,9

     

     64,8

     

     74,0

    Anpassungen:

     

     

     

     

     

     

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     (25,9)

     

     

    Bestandsanpassung

     

     (0,1)

     

     

     

     0,5

    Finanzergebnis

     

     1,9

     

     3,0

     

     2,7

    Abschreibungen

     

     45,9

     

     45,1

     

     43,9

    Ertragsteuern

     

     58,4

     

     15,4

     

     37,5

    Sonstige betriebliche Aufwendungen (Erträge)

     

     (7,0)

     

     

     

     

    Sonstige nicht zahlungswirksame/einmalige Posten

     

     (0,2)

     

     0,2

     

     4,6

    Bereinigtes EBITDA

     

     218,8

     

     102,6

     

     163,1

    Umsatz

     

     342,5

     

     195,0

     

     270,2

    EBITDA-Marge

     

    64 %

     

    53 %

     

    60 %

    Die Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden

     

    Überleitung des Netto-Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit zum freien Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Drei Monate zum

    Konsolidiert (in Millionen US-Dollar)

     

    31. März 2026

     

    31. März 2025

     

    31. Dez. 2025

    Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

     209,4

     

     126,4

     

     162,3

    Zugänge bei Mineralvorkommen, Anlagen und Ausrüstung

     

     (45,3)

     

     (39,6)

     

     (44,5)

    Zahlungen für Leasingverpflichtungen

     

     (6,9)

     

     (6,0)

     

     (6,7)

    Freier Cashflow

     

     157,2

     

     80,8

     

     111,1

    Wachstumskapital

     

     17,4

     

     15,4

     

     20,6

    Aufgegebene Geschäftsbereiche

     

     

     

     (34,8)

     

     

    Gewinn aus Blue-Chip-Swap-Anlagen

     

     

     

     1.3

     

     

    Sonstige Anpassungen

     

     (0,6)

     

     4,0

     

     0,6

    Freier Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

     

     174,0

     

     66,7

     

     132,3

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter GEO-Unze für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – 4. Quartal 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     35.966

     

     67.202

     

     18.675

     

     121.845

    Abschreibungen

     

     (13.003)

     

     (26.599)

     

     (3.964)

     

     (43.566)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (82)

     

     (14.339)

     

     (330)

     

     (14.751)

    Gutschriften für Nebenprodukte

     

     (1.097)

     

     

     

     

     

     (1.097)

    Sonstiges

     

     (473)

     

     

     

     (832)

     

     (1.305)

    Aufwendungen für Aufbereitung und Raffination

     

     

     

     

     

     1.744

     

     1.744

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     21.311

     

     26.264

     

     15.293

     

     62.868

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     19.073

     

     36.998

     

     8.652

     

     64.723

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.117

     

     710

     

     1.768

     

     971

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     41.678

     

     73.004

     

     15.952

     

     130.634

    Abschreibungen

     

     (14.933)

     

     (26.099)

     

     (3.643)

     

     (44.675)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (63)

     

     (18.389)

     

     (471)

     

     (18.923)

    Gutschriften für Nebenprodukte

     

     (1.253)

     

     

     

     

     

     (1.253)

    Sonstiges

     

     69

     

     

     

     (840)

     

     (771)

    Aufbereitungs- und Veredelungskosten

     

     

     

     

     

     1.899

     

     1.899

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     25.498

     

     28.516

     

     12.897

     

     66.911

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     21.111

     

     42.054

     

     7.230

     

     70.395

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.208

     

     678

     

     1.784

     

     951

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

       

    GEO-Cash-Kosten

    Umsatzkosten

     

     31.805

     

     65.425

     

     17.463

     

     114.693

    Abschreibungen

     

     (9.799)

     

     (30.310)

     

     (4.369)

     

     (44.478)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (94)

     

     (10.133)

     

     (240)

     

     (10.467)

    Gutschriften für Nebenprodukte

     

     (731)

     

     

     

     

     

     (731)

    Sonstiges

     

     123

     

     

     

     (659)

     

     (536)

    Aufbereitungs- und Veredelungskosten

     

     

     

     

     

     50

     

     50

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     21.304

     

     24.982

     

     12.245

     

     58.531

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     18.580

     

     38.439

     

     10.539

     

     67.558

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent ($/oz)

     

     1.147

     

     650

     

     1.162

     

     866

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.884 $/oz Au, 31,80 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn berechnet

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro verkaufter GEO aus fortgeführten Geschäftsbereichen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Goldäquivalent-Unze – Q4 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     21.311

     

     26.264

     

     15.293

     

     

     

     62.868

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     82

     

     14.339

     

     330

     

     

     

     14.751

    Mitarbeiterbeteiligung

     

     

     

     

     

     965

     

     

     

     965

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.727

     

     4.573

     

     3.002

     

     13.575

     

     23.877

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     24.120

     

     45.176

     

     19.590

     

     13.575

     

     102.461

    Erhaltungskapital(1)

     

     7.144

     

     13.123

     

     10.218

     

     

     

     30.485

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     31.264

     

     58.299

     

     29.808

     

     13.575

     

     132.946

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     19.073

     

     36.998

     

     8.652

     

     

     

     64.723

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.639

     

     1.576

     

     3.445

     

     

     

     2.054

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde unter Verwendung der realisierten Goldpreise von 4.167 $/oz Au, 56,0 $/oz Ag, 1.969 $/t Pb und 3.166 $/t Zn für das 4. Quartal 2025 berechnet.

    Die Zahlen können aufgrund von Rundungen nicht addiert werden.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2026

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     25.498

     

     28.516

     

     12.897

     

     

     

     66.911

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     63

     

     18.389

     

     471

     

     

     

     18.923

    Mitarbeiterbeteiligung

     

     

     

     

     

     1.273

     

     

     

     1.273

    Allgemeines und Verwaltung

     

     3.005

     

     3.952

     

     893

     

     17.780

     

     25.630

    Sonstiges

     

     

     

     874

     

     

     

     

     

     874

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     28.566

     

     51.731

     

     15.534

     

     17.780

     

     113.611

    Erhaltungskapital(1)

     

     9.066

     

     22.281

     

     3.374

     

     

     

     34.721

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamtkosten

     

     37.632

     

     74.012

     

     18.908

     

     17.780

     

     148.332

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     21.111

     

     42.054

     

     7.230

     

     

     

     70.395

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.783

     

     1.760

     

     2.615

     

     

     

     2.107

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 4.884 $/oz Au, 82,69 $/oz Ag, 1.918 $/t Pb und 3.246 $/t Zn berechnet

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Goldäquivalent – Q1 2025

       

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Lindero

       

    Séguéla

       

    Caylloma

     

    Konzern

     

    GEO AISC

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Goldäquivalent

     

     21.303

     

     24.982

     

     12.245

     

     

     

     58.530

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     94

     

     10.133

     

     240

     

     

     

     10.467

    Mitarbeiterbeteiligung

     

     

     

     

     

     739

     

     

     

     739

    Allgemeines und Verwaltung

     

     2.480

     

     2.224

     

     2.455

     

     15.373

     

     22.532

    Sonstiges

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     23.877

     

     37.339

     

     15.679

     

     15.373

     

     92.268

    Betriebskapital(1)

     

     12.944

     

     12.252

     

     2.246

     

     

     

     27.442

    Gewinne aus Blue Chips (Investitionstätigkeit)(1)

     

     (1.319)

     

     

     

     

     

     

     

     (1.319)

    Gesamtkosten

     

     35.502

     

     49.591

     

     17.925

     

     15.373

     

     118.391

    Verkaufte Unzen Goldäquivalent

     

     18.580

     

     38.439

     

     10.539

     

     

     

     67.558

    Gesamtkosten pro Unze

     

     1.911

     

     1.290

     

     1.701

     

     

     

     1.752

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Das Goldäquivalent wurde anhand der realisierten Goldpreise von 2.884 $/oz Au, 31,77 $/oz Ag, 1.971 $/t Pb und 2.841 $/t Zn berechnet

    Die Zahlen ergeben aufgrund von Rundungen möglicherweise keine Summe.

    (1) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Überleitung der Umsatzkosten zu den Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate, die am 31. Dezember 2025 sowie am 31. März 2026 und 2025 endeten

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 4. Quartal 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     18.675

    Abschreibungen

     

     (3.964)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (330)

    Sonstiges

     

     (832)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     1.744

    Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     15.293

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     644.249

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     23,74

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:62,7 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:39,0 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     15.952

    Abschreibungen

     

     (3.643)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (471)

    Sonstiges

     

     (840)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     1.899

    Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     12.897

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     426.253

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     30,26

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise.

    Aufgrund von Rundungen können sich bei der Summierung der Zahlen Abweichungen ergeben.

     

     

     

     

     

     

     

     

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Umsatzkosten

     

     17.463

    Abschreibungen

     

     (4.369)

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     (240)

    Sonstiges

     

     (659)

    Aufbereitungs- und Raffinationskosten

     

     50

    Cash-Kosten pro verkauftem Silberäquivalent

     

     12.245

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     956.640

    Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent ($/oz)

     

     12,80

     

     

     

    (1) Das verkaufte Silberäquivalent wird unter Verwendung eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der erzielten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und erzielte Preise.

    Die Zahlen wurden angepasst, um das Nutzungsrecht herauszurechnen.

    Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

     

     

     

    Überleitung der Gesamt-Cash-Kosten und der Gesamt-Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2025 sowie zum 31. März 2026 und 2025

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – 4. Quartal 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     15.293

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     330

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     965

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     3.002

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     19.590

    Erhaltungskapital(3)

     

     10.218

    Gesamt-Sustaining-Kosten

     

     29.808

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     644.249

    Gesamtkosten pro Unze

     

     46,27

     

     

     

    (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 75,9:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:62,7 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:39,0 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise.

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2026

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     12.897

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     471

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     1.273

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     893

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     15.534

    Erhaltungskapital(3)

     

     3.374

    Gesamt-Sustaining-Kosten

     

     18.908

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     426.253

    Gesamtkosten pro Unze

     

     44,36

     

     

     

    (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 59,5:1, eines Silber-Blei-Verhältnisses von 1:95,1 Pfund und eines Silber-Zink-Verhältnisses von 1:56,2 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise.

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

     

     

     

    AISC pro verkaufter Unze Silberäquivalent – Q1 2025

       

     

    (in Tausend US-Dollar, außer verkaufte Unzen)

     

    Caylloma

    Anwendbare Cash-Kosten pro verkaufter Unze Silberäquivalent

     

     12.245

    Lizenzgebühren und Steuern

     

     240

    Arbeitnehmerbeteiligung

     

     739

    Allgemeine und Verwaltungskosten

     

     2.455

    Gesamt-Cash-Kosten

     

     15.679

    Erhaltungskapital(3)

     

     2.246

    Gesamt-Sustaining-Kosten

     

     17.925

    Verkaufte Unzen Silberäquivalent(1,2)

     

     956.640

    Gesamtkosten pro Unze

     

     18,74

     

     

     

    (1) Die verkauften Silberäquivalente werden unter Verwendung eines Silber-zu-Blei-Verhältnisses von 1:35,5 Pfund und eines Silber-zu-Zink-Verhältnisses von 1:24,7 Pfund berechnet.

    (2) Das Silberäquivalent wird anhand der realisierten Preise für Gold, Silber, Blei und Zink berechnet. Siehe Finanzergebnisse – Umsatz und realisierte Preise.

    (3) Auf Cash-Basis dargestellt.

     

     

     

     

    Weitere Informationen zu den Finanzergebnissen und laufenden Aktivitäten des Unternehmens finden Sie im ungeprüften verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei Monate, die am 31. März 2026 und 2025 endeten, sowie in der dazugehörigen MD&A für das erste Quartal 2026. Diese Dokumente sind auf der Website von Fortuna unter www.fortunamining.com, auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca  und auf EDGAR unter www.sec.gov/edgar, www.sec.gov/edgar abrufbar.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der „Safe-Harbor“-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Vielzahl bekannter und unbekannter Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen über die Pläne des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke; die Erwartung des Unternehmens, dass es auf dem richtigen Weg ist, seine Produktionsprognose für 2026 zu erfüllen; die Entscheidung über die Erweiterung der Anlage in Séguéla und deren Zeitpunkt; die nächste Wachstumsphase des Diamba-Sud-Projekts; die Entscheidung über den Bau des Diamba-Sud-Projekts und deren Zeitpunkt;  die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; die Vorzüge der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; Schätzungen der Mineralressourcen und -reserven, Metallausbeuten, Konzentratgehalt und -qualität; Änderungen der Steuersätze und Steuergesetze, Genehmigungsanforderungen, erwartete Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Häufig, aber nicht immer, lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „geschätzt“, „erwartet“, „voraussichtlich“, „potenziell“, „offen“, „zukünftig“, „angenommen“, „prognostiziert“, „verwendet“, „detailliert“, „war“, „Gewinn“, „geplant“, „widerspiegelnd“, „wird“, „enthaltend“, „verbleibend“, „zu sein“ oder durch Aussagen, dass Ereignisse „könnten“ oder „sollten“ eintreten oder erreicht werden, sowie durch ähnliche Ausdrücke, einschließlich negativer Varianten, erkannt werden.

     

     Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen auch Finanzprognosen und andere zukunftsgerichtete Kennzahlen in Bezug auf das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit, einschließlich Verweise auf Finanz- und Geschäftsaussichten sowie zukünftige Betriebsergebnisse, einschließlich Produktion, Kostenprognosen und erwartete zukünftige Finanzergebnisse. Diese Informationen, die als zukunftsorientierte Finanzinformationen oder Finanzprognosen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „FOFI“) angesehen werden können, wurden von der Unternehmensleitung genehmigt und basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser FOFI unter Berücksichtigung der Branche, des Geschäfts, der finanziellen Lage, der Pläne und Aussichten des Unternehmens sowie seiner Geschäftstätigkeit und Liegenschaften für angemessen hielt. Diese Prognosen dienen der Beschreibung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung des Unternehmens. Dennoch werden die Leser darauf hingewiesen, dass diese Informationen in hohem Maße subjektiv sind und nicht als zwangsläufiger Hinweis auf zukünftige Ergebnisse herangezogen werden sollten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Prognosen abweichen können. FOFI stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar und unterliegen denselben Annahmen, Unsicherheiten, Risikofaktoren und Einschränkungen, wie sie nachstehend dargelegt sind.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Unsicherheiten und Faktoren zählen unter anderem Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Finanzmärkte; Risiken im Zusammenhang mit Kriegen oder anderen geopolitischen Konflikten, wie beispielsweise den Konflikten zwischen der Ukraine und Russland, Israel und dem Iran sowie den USA und Israel und der Hamas, von denen jeder einzelne weiterhin zu einer Störung der globalen Wirtschaftstätigkeit führen könnte; Schwankungen bei Währungen und Wechselkursen; ein Anstieg der Inflationsrate; die Einführung oder Verlängerung von Kapitalkontrollen in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen der Steuergesetze in Argentinien und den anderen Ländern, in denen wir tätig sind; Preisänderungen bei wichtigen Vorleistungen; Unsicherheiten in Bezug auf Natur- und Klimaveränderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz (einschließlich Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung des Sammelgesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Wettbewerbsgesetzes (Kanada);  unsere Fähigkeit, physische und Übergangsrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu bewältigen und unsere Geschäftsstrategie erfolgreich an eine kohlenstoffarme Weltwirtschaft anzupassen; technologische und betriebliche Gefahren bei den Bergbau- und Minenerschließungsaktivitäten von Fortuna; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Wasser und Strom; Risiken, die der Mineralexploration innewohnen; Unsicherheiten bei der Schätzung von Mineralreserven, Mineralressourcen und Metallausbeuten; Änderungen der aktuellen Schätzungen von Mineralreserven und -ressourcen; Änderungen der Produktions- und Kostenschätzungen; Änderungen in der Haltung der Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Erteilung von Genehmigungen oder Lizenzen; behördliche und sonstige Genehmigungen; Regierungswechsel, politische Unruhen oder Instabilität in Ländern, in denen Fortuna tätig ist; Fragen der Arbeitsbeziehungen; sowie jene Faktoren, die unter „Risikofaktoren“ im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr erörtert werden, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und unter www.sedarplus.ca verfügbar ist sowie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) als Teil des Formulars 40-F des Unternehmens eingereicht wurde und unter www.sec.gov/edgar verfügbar ist. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

     

    Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und -reserven-Schätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Liegenschaften betreffen, oder Änderungen der Produktionsschätzungen (die von der Genauigkeit der prognostizierten Schätzungen hinsichtlich des Erzgehalts, der Abbauraten, des Zeitpunkts der Gewinnung und der Gewinnungsrate bei „ “ ausgehen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinflusst werden können); geopolitische Unsicherheiten, die sich auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen und Wechselkursen; dass es dem Unternehmen gelingen wird, die Auswirkungen der Inflation auf sein Geschäft und seinen Betrieb abzumildern; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden;  dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die den Betrieb des Unternehmens, die Fähigkeit zur Erfüllung aktueller und zukünftiger Verpflichtungen sowie die hierin dargelegten sonstigen Annahmen beeinträchtigen; Zukunftsgerichtete Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

     

    Warnhinweis für US-Anleger bezüglich Schätzungen von Reserven und Ressourcen

     

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Schätzungen von Reserven und Ressourcen wurden in Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum für Mineralressourcen und Mineralreserven erstellt. NI 43-101 ist eine von den Canadian Securities Administrators entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Offenlegung wissenschaftlicher und technischer Informationen zu Mineralprojekten durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Offenlegung enthaltenen Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen in Übereinstimmung mit NI 43-101 und den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum für Mineralressourcen und -reserven erstellt. Kanadische Standards, einschließlich NI 43-101, weichen von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission ab, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden.

     

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
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    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Fortuna Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,74 % und einem Kurs von 8,618EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



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