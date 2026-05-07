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    AKTIE IM FOKUS

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    Healthineers sehr schwach - Diagnostik-Geschäft im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Siemens Healthineers Papiere über ein Fünftel gesunken
    • Kurs auf Tradegate minus 3,6 Prozent bei 34,34 Euro
    • Diagnostik in China schwach, Ausgliederung vorbereitet
    AKTIE IM FOKUS - Healthineers sehr schwach - Diagnostik-Geschäft im Fokus
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den in diesem Jahr bereits um mehr als ein Fünftel gesunkenen Papieren von Siemens Healthineers verstärkt sich nach Quartalszahlen am Donnerstag der Abwärtsdruck. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der Kurs um 3,6 Prozent auf 34,34 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

    Anhaltende Probleme der Labordiagnostik-Sparte in China sowie die wieder steigende Inflation lassen den Medizintechnikkonzern für das laufende Geschäftsjahr pessimistischer werden. Healthineers habe die ohnehin niedrigen Erwartungen verfehlt, sagte ein Händler. Die Diagnostik-Sparte zeige weiterhin ein schlimmes Bild. Auch wenn die Senkung der Unternehmensprognose nicht überrasche, sei ein Aufbau von Positionen nicht zu empfehlen.

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    Siemens Healthineers hatte das Diagnostik-Geschäft vor einiger Zeit zur Disposition gestellt. Die Vorbereitung zur Ausgliederung sei gestartet worden, hieß es nun./ajx/stk/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 34,48 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um +3,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 38,89 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +30,51 %/+76,91 % bedeutet.




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