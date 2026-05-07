Shell von hohen Ölpreisen beflügelt - Kappt aber Aktienrückkäufe
- Shell erzielt bereinigten Gewinn von 6,9 Mrd US-Dollar
- Quartalsdividende steigt 5 Prozent auf 39,06 US-Cent
- Aktienrückkauf auf 3 Mrd Dollar, Capex 24-26 Mrd
LONDON (dpa-AFX) - Die wegen des Irankriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise haben dem britischen Ölkonzern Shell einen Gewinnsprung beschert. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn zog im ersten Quartal auf 6,9 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd Euro) an. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorquartal, wie Shell am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich weniger Gewinn gerechnet. Vor allem die Raffineriesparte und die Förderung konnten ihre Gewinnbeiträge deutlich steigern. Beim Aktienrückkauf tritt Shell im laufenden Quartal allerdings etwas auf die Bremse.
Während die Quartalsdividende um 5 Prozent auf 39,06 US-Cent je Aktie erhöht wird, kürzt Shell-Chef Wael Sawan die Ausgaben für den Rückkauf eigener Aktien von 3,5 auf 3 Milliarden Dollar im Quartal. Die Investitionsausgaben für dieses Jahr plant der Konzern nun mit 24 bis 26 Milliarden Dollar ein, im Februar war noch von lediglich 20 bis 22 Milliarden Dollar die Rede. In der neuen Summe sind rund 4 Milliarden Dollar im Zusammengang mit der Übernahme des kanadischen Unternehmens ARC Resources enthalten.
Der Krieg im Nahen Osten hat nicht nur die Ölpreise in die Höhe steigen lassen, sondern auch viele Produktionsanlagen am Golf beschädigt. Der Transport von Öl durch die Straße von Hormus war und ist weiter stark eingeschränkt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ist seit Beginn des Konflikts um über die Hälfte gestiegen und liegt aktuell weiter bei über 100 Dollar./men/mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 37,03 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -5,67 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 204,32 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3771. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00GBP. Von den letzten 9 Analysten der Shell Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 4.000,00GBP was eine Bandbreite von +3,84 %/+10.830,45 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Shell - A3C99G - GB00BP6MXD84
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/oelfoerderung-shell-kauft-kanadische-energiefirma-fuer-164-milliarden-dollar/100220383.html
Die übernahme von Arc Resources hatte ich hier am 17.12.2023 ins Spiel gebracht, siehe Posting 10012.
Shell seeks to begin gas output at massive Venezuela-Trinidad Loran Manatee field next year
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