ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Infineon auf 74 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Infineon Kursziel von 48 auf 74
- Einstufung bleibt Overweight Quartalsbericht schwierig
- Ergebnisschätzungen 2026-2028 fast 15 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 48 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht sei nach der immensen Kursrally durchaus schwierig gewesen, und der Chipkonzern habe auch nicht in jeglicher Hinsicht ganz überzeugt, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Nach Aufstockung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr mit starken Umsatz- und Margensignalen für das Schlussquartal dürften die Markterwartungen an 2027 und 2028 aber merklich steigen. Deshpande hob seine Ergebnisschätzungen für die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 um bis zu fast 15 Prozent an./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 22:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 59,45 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +7,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 77,64 Mrd..
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 60,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -25,99 %/+26,16 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 74 Euro
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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... überall so Chip draufsteht wird einfach dazu gekauft auf Teufel komm raus ... ich kann mich noch an die armen Leute in Erlangen erinnern , wo die Chipproduktion bei Infineon eingedampft wurde! was war noch mal mit Intel dicke dicke rote rote Zahlen ... und daher auch die Absage an den Standort Deutschland (Kulturbördebboden bei Magdeburg) ... tja der Boden bleibt versiegelt und Infineon bleibt fern!! Super gemacht Deutschland! Ob sich Infineon der Fläche annimmt darf doch sehr stark bezweifelt werden 🙈. scheinbar gilt bei allen vergessenen Werten "whatever it takes" ... das kann ja nicht gut sein weil es auf Fahnenstangen hinausläuft! Man sieht und staunt nur, wie schnell eine "Neubewertung" da ist. Schon klar, wenn man wieder alles selbst herstellen will, dann steigen die Preise und die Abhängigkeiten von den entsprechenden Rohstoffen bleiben dennoch ... der Experte wundert sich und der Laie staunt oder auch umgekehrt 😂. naja, so langsam kommt der Zeitpunkt da werden einige Mitarbeiter schwach die schon in Rente sind und endlich mal ihre Aktien loswerden können zu einem schon kaum noch erhofften Preis 😉💰 !
Strahlungsgehärtete Halbleiter von Infineon unterstützen über zehn Tage im Weltraum das elektronische Rückgrat der NASA-Artemis-II-Orion-Kapsel.
Seit den 1970er-Jahren hat sich die strahlungsgehärtete Technologie von Infineon in Hunderten von Weltraummissionen bewährt.
Erster JANS-qualifizierter und intern produzierter GaN-Transistor mit Strahlungshärte von Infineon setzt Maßstab für Weltraum-Halbleiter.
https://www.infineon.com/de/press-release/2026/infxx202604-077