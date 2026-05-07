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    Nano One ernennt Jason Zandberg zum Director of Capital Markets

    Nano One ernennt Jason Zandberg zum Director of Capital Markets
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Highlights

     

    -          Nano One hat Jason Zandberg, CFA, zum Director of Capital Markets ernannt, um die Betreuung von Privatanlegern und institutionellen Investoren sowie die Berichterstattung durch Analysten zu stärken

    -          Herr Zandberg verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Sell-Side-Bereich der Kapitalmärkte, wo er Strategien zur Investorenbindung für an der TSX notierte Wachstumsunternehmen entwickelt hat

    -          Herr Zandberg berät derzeit Blackline Safety Corp. (TSX: BLN) als Director of Investor Relations im Rahmen der anstehenden Übernahme im Wert von 850 Millionen CAD

     

    Vancouver (Kanada), den 7. Mai 2026 / IRW-Press / Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) („Nano One“ oder das „Unternehmen“), ein auf Kathodenaktivmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien spezialisiertes Prozesstechnologieunternehmen, hat Jason Zandberg, CFA, mit Wirkung zum 7. Mai 2026 verpflichtet, um die Bereiche Investor Relations und Kapitalmarktaktivitäten zu unterstützen.

     

    Herr Zandberg war zuvor in verschiedenen Positionen als Sell-Side-Analyst bei führenden kanadischen Wertpapierhandelsbanken tätig und hat im Laufe seiner Karriere ein starkes Netzwerk aus institutionellen Anlegern, Family Offices, vermögenden Privatpersonen und Privatanlegern aufgebaut. Er wird die bestehende IR-Strategie des Unternehmens ergänzen, um den Bekanntheitsgrad und die Einbindung von Investoren in Kanada, den USA und den europäischen Kapitalmärkten zu stärken

     

    „Wir freuen uns, Jason im Nano One-Team willkommen zu heißen“, sagte Alex Holmes, Präsident und Chief Strategy Officer von Nano One Materials. „Da wir unser Engagement mit den Lieferketten für Batteriematerialien in Nordamerika, Europa und dem indopazifischen Raum ausbauen, ist die Gewinnung eines erfahrenen Kapitalmarktexperten, der uns bei der Kommunikation unseres Wertversprechens unterstützt, ein wichtiger Schritt. Jason verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Betreuung von Aktionären, dem Ausbau institutioneller Investorenkreise und der Erweiterung der Analystenabdeckung für wachstumsstarke börsennotierte Unternehmen, was ihn zu einer idealen Besetzung für die nächste Entwicklungsphase von Nano One macht."

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