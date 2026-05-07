SUSS MicroTec: Umsatz bricht ein, Auftragsrekord treibt die Kursrallye weiter

Die Aktie legt am Donnerstagmorgen mehr als 8 Prozent zu. Seit Jahresanfang haben sich die Papiere damit mehr als verdoppelt. Und das, obowohl der Start ins Jahr operativ holprig verlief.

Der Halbleiterausrüster SUSS MicroTec hat das erste Quartal 2025 mit deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgängen abgeschlossen – doch der Blick nach vorn fällt überraschend optimistisch aus. Denn die Bestellungen zogen im Berichtszeitraum auf den höchsten Stand der Unternehmensgeschichte an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zwischen Januar und März brachen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 31 Prozent auf 86,5 Millionen Euro ein. Das operative Ergebnis (Ebit) kollabierte noch deutlicher: ein Minus von fast 84 Prozent auf 3,7 Millionen Euro, die Ebit-Marge fiel von 18 auf 4,3 Prozent. Unterm Strich schrumpfte der Gewinn von 16,6 auf 2,5 Millionen Euro. Die Zahlen blieben damit hinter den Erwartungen der Analysten zurück, die im Schnitt mit einem Umsatz von rund 96 Millionen Euro und einer Ebit-Marge von knapp 6 Prozent gerechnet hatten.

Für den SDax-Konzern aus dem bayerischen Garching war das erwartete Tal. Das Management hatte das laufende Jahr bereits als Übergangsjahr eingestuft, geprägt von Lagerbereinigungen bei Kunden und dem Anlaufen neuer Produktlinien. Was den Quartalszahlen aber eine ganz andere Färbung gibt: der Auftragseingang. Mit 149,3 Millionen Euro wurde nicht nur die Analystenerwartung von rund 110 Millionen Euro weit übertroffen, sondern auch ein neuer Rekord für ein einzelnes Quartal aufgestellt. Das entspricht einem Anstieg von fast 70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders stark entwickelten sich Bestellungen aus China im Bereich Photomask Solutions sowie Aufträge für UV-Scanner von TSMC und Temporärbonder von Micron und Samsung im Bereich Advanced Backend Solutions. Der Auftragsbestand lag per Ende März bei 330 Millionen Euro.

Brutto traf SUSS sogar positiv: Die Bruttomarge kletterte auf 36,1 Prozent, deutlich besser als die Konsensprognose von 33,7 Prozent. Die höheren operativen Kosten, unter anderem für Energie und Fracht, schlugen sich bislang kaum durch. Eine Eskalation im Persischen Golf könnte das aber ändern, warnte das Unternehmen.

Vorstandschef Burkhardt Frick sieht das Unternehmen dennoch auf Kurs. Die Jahresprognose bleibt unverändert: SUSS rechnet mit einem Umsatz zwischen 425 und 485 Millionen Euro sowie einer Ebit-Marge von 8 bis 10 Prozent. Zudem sollen im laufenden Jahr mindestens vier neue Produkte auf den Markt kommen, darunter ein neues Wafer-Reinigungssystem, das den Einstieg in einen bislang unerschlossenen Wachstumsmarkt markiert. Die Produktionskapazitäten werden bereits ausgebaut, um der anziehenden Nachfrage gerecht zu werden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,44 % und einem Kurs von 85,95EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.





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