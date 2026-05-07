BERNSTEIN RESEARCH stuft Ahold Delhaize auf 'hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Supermarktbetreiber habe zusammen mit den Quartalszahlen den überraschenden Abschied des langjährigen und hoch angesehenen Chefs Frans Muller bekannt gegeben, schrieb William Woods in eine am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Dies sei angesichts der Umbauphase des Konzerns in den USA eine Herausforderung./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 37,85EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

