BARCLAYS stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Underweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vestas auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 dänischen Kronen belassen. Zwar habe der Windanlagenbauer mit seinem ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, doch die Risiken nähmen zu, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter anderem verwies der Analyst auf den im Jahresvergleich um 60 Prozent gestiegenen Kapitalverbrauch, den überraschenden Rückgang der Durchschnittspreise trotz eines positiven Produktmixes oder auch die rückläufigen Auslieferungen im US-Onshore-Geschäft./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 20:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 26,12EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Vlad Sergievskii
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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