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    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und halte trotz Zukaufsplänen an seiner Dividenden- und Aktienrückkauf-Politik fest, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 38
    Kursziel alt: 38
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform' Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch …
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