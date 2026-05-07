BERNSTEIN RESEARCH stuft MICHELIN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Michelin nach einer hauseigenen Roadshow mit dem Unternehmen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Reifenhersteller bleibe für die Volumenentwicklung im zweiten Halbjahr optimistisch und halte trotz Zukaufsplänen an seiner Dividenden- und Aktienrückkauf-Politik fest, schrieb Harry Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 16:02 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 04:00 / UTC



