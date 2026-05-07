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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 3,50 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Kursziel für HelloFresh auf 3,50 Euro
    • Einstufung Neutral, kaum Zeichen für Umsatzstabilität
    • Schwacher Quartalsausblick, zweite Hälfte optimistisch
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 3,50 Euro - 'Neutral'
    Foto: HelloFresh

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der nach dem soliden Jahresauftakt schwache Ausblick auf das laufende Quartal sei durch optimistische Aussagen zur zweiten Jahreshälfte abgemildert worden, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend in seinem Resümee des Zwischenberichts. Er sieht indes nur sehr begrenzt Anzeichen für eine Umsatzstabilisierung ab der Jahresmitte./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST

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    HelloFresh

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    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 4,349 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 753,21 Mio..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -31,02 %/+83,95 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 3,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,50, was einem Rückgang von -19,87% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um stark rückläufige Umsätze und Bewertung von HelloFresh: Kritik an fehlender Skalierbarkeit von RTE (Q-Decline ~15% YoY, ~6–7% CC), Zweifel an Management-Transparenz und hohen CapEx (RTE-Center Verden), schrumpfende Kochbox-Kundenzahlen, negative Analystenprognosen (Quartalsumsatz ~1,68 Mrd. €, EPS ~-0,673 €) und pessimistische Aussichten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

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