ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 3,50 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel für HelloFresh auf 3,50 Euro
- Einstufung Neutral, kaum Zeichen für Umsatzstabilität
- Schwacher Quartalsausblick, zweite Hälfte optimistisch
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 3,60 auf 3,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der nach dem soliden Jahresauftakt schwache Ausblick auf das laufende Quartal sei durch optimistische Aussagen zur zweiten Jahreshälfte abgemildert worden, schrieb Marcus Diebel am Mittwochabend in seinem Resümee des Zwischenberichts. Er sieht indes nur sehr begrenzt Anzeichen für eine Umsatzstabilisierung ab der Jahresmitte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 19:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 4,349 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -2,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,64 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 753,21 Mio..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,1111EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -31,02 %/+83,95 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 3,50 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Wow, man denkt, man hat schon alles mitgekriegt von HF, aber sie schaffens immer wieder. :D
Nein. Sie schreiben eine Menge Mist zu einer Anti-Unternehmung und das im falschen Thread!