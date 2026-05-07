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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt AB Inbev Kursziel auf rund 80 Euro
    • Einstufung bleibt Overweight, Dollarziel 93,83
    • Pannuti hebt 2026 Prognose um fast fünf Prozent
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev von 73 auf rund 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ihr Dollar-Kursziel für die US-Anrechtsscheine des Brauereikonzerns hob Analystin Celine Pannuti am Mittwochabend auf 93,83 Dollar an und zog in Euro auf 79,88 Euro nach. Sie lobte nach dem Quartalsbericht den starken Jahresstart und hob ihre Ergebnisprognose für 2026 um fast 5 Prozent an./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:00 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

    Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 68,58 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +10,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 123,25 Mrd..

    Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+38,24 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 93,83 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 93,83, was eine Steigerung von +33,36% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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