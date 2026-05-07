JPMorgan hebt Ziel für AB Inbev auf rund 80 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Anheuser-Busch InBev Aktie

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 68,58 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Anheuser-Busch InBev Aktie um +10,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Anheuser-Busch InBev bezifferte sich zuletzt auf 123,25 Mrd..

Anheuser-Busch InBev zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,3479. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+38,24 % bedeutet.