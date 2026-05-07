BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 37,85EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 39,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Clements
Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,50
Kursziel alt: 39,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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