BARCLAYS stuft Ahold Delhaize auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Innerhalb der nächsten 12 Monate werde die Supermarkt-Kette drei zentrale Vorstandspositionen neu besetzen, den CEO-Posten für den Konzern sowie die CEO-Posten für die Regionen USA und Europa, schrieb Matthew Clements in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die damit verbundene Unsicherheit belaste die Anlagestory und begrenze das Potenzial für eine Neubewertung./ck/rob/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 21:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 37,85EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Matthew Clements

Analysiertes Unternehmen: Ahold Delhaize

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,50

Kursziel alt: 39,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,50 € , was eine Steigerung von +2,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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