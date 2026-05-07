🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iran-Krieg bei diesjährigem Asean-Gipfel im Zentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Asean-Gipfel mit Fokus auf Energie und Sicherheit
    • 48. Gipfel in Cebu, Chefs außer Myanmar erwartet
    • Philippinen führen Asean, Osttimor seit dem Vorjahr
    Iran-Krieg bei diesjährigem Asean-Gipfel im Zentrum
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    CEBU CITY (dpa-AFX) - Der diesjährige Gipfel des Staatenverbundes Asean steht im Zeichen wirtschaftlicher Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Es müsse geklärt werden, wie die Region die Versorgung mit Energie sowie die Sicherheit südostasiatischer Arbeitnehmer angesichts der Spannungen im Nahen Osten gewährleisten könne, teilte der philippinische Präsident und diesjährige Vorsitzende Ferdinand Marcos Jr. vor Beginn des Gipfels mit.

    Der 48. Asean-Gipfel tagt am Freitag in der philippinischen Provinz Cebu. Zu den Gesprächen werden die Regierungschefs aller elf Mitgliedstaaten mit Ausnahme Myanmars erwartet. Am Donnerstag finden eine Reihe von Treffen auf Ministerebene, darunter der Außen- und Wirtschaftsminister statt.

    Die Philippinen haben in diesem Jahr den Vorsitz in der Asean-Vereinigung. Weitere Mitglieder sind Kambodscha, Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesien, Singapur, Vietnam, Laos, Brunei und seit vergangenem Jahr Osttimor./alz/DP/stk





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Iran-Krieg bei diesjährigem Asean-Gipfel im Zentrum Der diesjährige Gipfel des Staatenverbundes Asean steht im Zeichen wirtschaftlicher Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg. Es müsse geklärt werden, wie die Region die Versorgung mit Energie sowie die Sicherheit südostasiatischer Arbeitnehmer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     