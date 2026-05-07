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    Seltene Uhren wecken rasantes Interesse an der FutureGrail Mai-Auktion

    ABU DHABI, VAE, GENF und SINGAPUR, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweite Uhrensammlergemeinde steht diese Woche vor einer besonderen Auktion, wenn einmalige Zeitmesser bei FutureGrail zur Versteigerung kommen. Das renommierte Auktionshaus rechnet mit einem Bieterwettstreit um extrem seltene Vintage-Uhren. Zu sehen sind Patek Philippe-Einzelstücke, exquisite Anhängeruhren von Vacheron Constantin, seltene Taschenuhren von Audemars Piguet und begehrte Rolex-Modelle.

    Lot 23 — Patek Philippe Ref. 2549/1J - 1954 Patek Philippe Ref. 2549/1J

    Rolex von George Daniels

    Liebhaber werden sich von Los 33 angezogen fühlen, einer speziellen Oyster Perpetual „Datejust" von George Daniels, dem berühmten englischen Uhrmacher, der als einer der größten Uhrmacher aller Zeiten gilt.

    Lot 33 — Rolex Datejust with George Daniels co-axial escapement - Rolex Datejust Ref. 16220 co-axial escapement by George Daniels, circa 1988

    Ultra-seltene Audemars Piguet Taschenuhr

    Ein besonders schönes Exemplar ist eine Art-Déco-Taschenuhr mit dreifacher Komplikation, die 1911 von Audemars Piguet für den Einzelhändler E. Gübelin hergestellt wurde. Es sind nur zehn Exemplare bekannt, wobei das einzige andere Exemplar aus 18 Karat Weißgold zuletzt 1990 auf einer Auktion angeboten wurde. Die Gebote könnten höher ausfallen als die konservative Spanne von 200.000 bis 400.000 $.

    Einzigartige, exquisite Zeitmesser von Patek Philippe

    Die wohl größte Attraktion ist eine extrem seltene Patek Philippe „Turtle Lugs" von 1954 (Ref. 2549/1J), mit silbernem guillochiertem (dekorativ graviertem) Zifferblatt mit 'tropischer' Patina. Dies ist eines von nur acht bekannten Exemplaren, mit einem schönen Gehäuse, das von Markowski hergestellt wurde. Die „Turtle Lugs" sind gebogene Verlängerungen, die an Schwimmflossen erinnern. Sie ist ein wahrer „Gral" für Sammler.

    Weitere Highlights von Patek Philippe:

    • Einzigartig Patek Philippe Ref. 3589/90G „Ellipse d'Or" (Goldene Ellipse) aus 18 Karat Weißgold, mit Diamanten und einem Zifferblatt aus schwarzem Onyx
    • Die weltweit einzige 1995 Patek Philippe Ref. 4700/160J mit vertikalem „Tramé"-Zifferblatt aus Gelbgold, mit Diamanten und Rubinen besetzt
    • Eine 1955er Referenz 2526 G HB (2nd Serie), runde Armbanduhr aus Weißgold und Diamanten mit silbernem „tropischem" Zifferblatt
    • Eine limitierte Auflage der „World Time Moon" (Referenz 5575 G - 001), die anlässlich des 175-jährigen Jubiläums der Uhrenmanufaktur hergestellt wurde .

    „Unsere Mai-Auktion ist eine einmalige Gelegenheit für Sammler, einige der seltensten Zeitmesser der Welt zu erwerben. Viele dieser Uhren werden vielleicht eine Generation lang nicht mehr auf einer Auktion zu sehen sein", sagt Ali Nael, CEO von FutureGrail.

    Mehrere Auktionszeitmesser sind in Nael's Buch „My Dream Collection" zu finden.

    FutureGrail ist eines der weltweit führenden Auktionshäuser für außergewöhnliche Zeitmesser mit einem Museum in Singapur und einer wachsenden globalen Präsenz in der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

    Die Mai-Online-Auktion von FutureGrail läuft vom 9. bis 12. Mai unter www.futuregrail.com/auctions. Käufer- und Verkäuferprämien - 6 % des Zuschlagspreises.

    Jon Ivan-Duke , +971 58 285 7333, jon@dukemir.com
    Jay Kau, +6017-9088 978, jay@futuregrail.com  

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973911/FutureGrail_1.jpg
    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973910/FutureGrail_2.jpg

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