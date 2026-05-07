Deutsche Lufthansa Aktie heute im Plus (8,5200€) - 07.05.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie konnte bisher um +3,32 % auf 8,5200€ zulegen. Das sind +0,2740 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,73 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Lufthansa Aktie. Nach einem Plus von +6,73 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 8,5200€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Deutsche Lufthansa konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -9,27 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +22,38 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Deutsche Lufthansa auf -0,72 %.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,38 % 1 Monat +14,91 % 3 Monate -9,27 % 1 Jahr +33,84 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 07.05.2026, 09:40 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Lufthansa-Aktie. Kernpunkte: Q1-Verbesserung des operativen Ergebnisses und Beibehaltung eines positiven Gesamtjahresausblick, aber mit höherem Risiko; BBB- Rating (Scope) bleibt stabil. Diskussionen zu Kostensenkungen, Netzoptimierung und Hedging, sowie Auswirkungen auf Ölpreis (Straße von Hormus) und potenzielle Kursziele (bis 11,32–11,86 €). Debatten über Auswirkungen geopolitischer News auf die Kurse.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,22 Mrd. € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Airbus, easyJet und Co.

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,22 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,14 %. Flutter Entertainment notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.