Hannover Rueck Aktie -6,12 % Keine Panik - 07.05.2026

Die Hannover Rueck Aktie verliert heute deutlich. Zuletzt fiel die Aktie um -6,12 % auf 245,40€. Damit verliert die Aktie -16,00 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Großteil der Verluste geht auf den heutigen Dividendenabschlag zurück.

Hannover Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer (Schaden/Unfall, Leben/Kranken). Kernleistungen: Risikotransfer, Rückversicherungslösungen, strukturierte Rückversicherung, Kapitalentlastung für Erstversicherer. Starke Position v.a. in Spezial- und Nischenrisiken. Hauptkonkurrenten: Munich Re, Swiss Re, SCOR, Berkshire Hathaway. USP: hohe Diversifikation, schlanke Kostenstruktur, starke Kapitalbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Hannover Rueck Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,48 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Hannover Rueck bisher ein Minus von -6,30 %.

Hannover Rueck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,90 % 1 Monat -9,41 % 3 Monate -0,48 % 1 Jahr -13,80 %

Stand: 07.05.2026, 09:41 Uhr

Informationen zur Hannover Rueck Aktie

Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,59 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Hannover Rueck

Münchener Rück, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -3,93 %.

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Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.



