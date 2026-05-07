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    Besonders beachtet!

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    Hannover Rueck Aktie -6,12 % Keine Panik - 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Hannover Rueck Aktie bisher Verluste von -6,12 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hannover Rueck Aktie.

    Besonders beachtet! - Hannover Rueck Aktie -6,12 % Keine Panik - 07.05.2026
    Foto: Holger Hollemann - dpa

    Hannover Rück ist einer der weltweit größten Rückversicherer (Schaden/Unfall, Leben/Kranken). Kernleistungen: Risikotransfer, Rückversicherungslösungen, strukturierte Rückversicherung, Kapitalentlastung für Erstversicherer. Starke Position v.a. in Spezial- und Nischenrisiken. Hauptkonkurrenten: Munich Re, Swiss Re, SCOR, Berkshire Hathaway. USP: hohe Diversifikation, schlanke Kostenstruktur, starke Kapitalbasis.

    Hannover Rueck Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.05.2026

    Die Hannover Rueck Aktie verliert heute deutlich. Zuletzt fiel die Aktie um -6,12 % auf 245,40. Damit verliert die Aktie -16,00  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Großteil der Verluste geht auf den heutigen Dividendenabschlag zurück.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Hannover Rueck Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,48 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,90 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,41 %. Im Jahr 2026 gab es für Hannover Rueck bisher ein Minus von -6,30 %.

    Hannover Rueck Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,90 %
    1 Monat -9,41 %
    3 Monate -0,48 %
    1 Jahr -13,80 %

    Stand: 07.05.2026, 09:41 Uhr

    Informationen zur Hannover Rueck Aktie

    Es gibt 121 Mio. Hannover Rueck Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,59 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Hannover Rueck

    Münchener Rück, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Berkshire Hathaway Registered (B) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Swiss Re notiert im Minus, mit -3,93 %.

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    Ob die Hannover Rueck Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hannover Rueck Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Hannover Rueck

    -6,12 %
    -4,90 %
    -9,41 %
    -0,48 %
    -13,80 %
    +33,94 %
    +64,67 %
    +147,20 %
    +2.149,72 %
    ISIN:DE0008402215WKN:840221
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