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    Besonders beachtet!

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    Lanxess Aktie fällt am 07.05.2026 um -7,13 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick

    Am 07.05.2026 ist die Lanxess Aktie, bisher, um -7,13 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess Aktie fällt am 07.05.2026 um -7,13 % – Gründe, Kursentwicklung und Ausblick
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Wie hat sich die Lanxess-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lanxess Aktie. Mit einer Performance von -7,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Lanxess Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,53 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 16,790, mit einem Minus von -7,13 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -7,61 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,31 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Lanxess auf +1,30 %.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,31 %
    1 Monat -9,29 %
    3 Monate -7,61 %
    1 Jahr -29,80 %
    Stand: 07.05.2026, 09:42 Uhr

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. € wert.

    Lanxess erwartet Belebung - Rückenwind durch Iran-Krieg könnte abebben


    Die träge Weltwirtschaft hat den Chemiekonzern Lanxess auch zum Start ins neue Jahr belastet. Hinzu kommen geopolitische Unsicherheiten, wenngleich Lanxess vom Iran-Krieg sogar profitiert, denn der macht der Billigkonkurrenz aus Asien das Leben …

    BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Der Spezialchemiekonzern habe zwar ergebnisseitig im ersten Quartal im Bereich Specialty Additives besser als …

    Dax kaum verändert


    Bei weiter starken Vorgaben aus Übersee steht beim Dax am Donnerstag erneut die Hürde von 25.000 Punkten im Blick. Es dürfte dem deutschen Leitindex aber zunächst schwer fallen, diese zu überwinden. Knapp eine Stunde vor dem Xetra-Start …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Solvay notiert im Minus, mit -8,04 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -2,45 %. Covestro verliert -0,33 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -7,13 %
    -10,31 %
    -9,29 %
    -7,61 %
    -29,80 %
    -50,36 %
    -72,48 %
    -59,72 %
    +14,22 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote
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