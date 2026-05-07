Muskelschwäche-Medikament Vyvgart treibt Biotechunternehmen Argenx weiter an

Ergebnisseitig schlug sich Argenx aber noch deutlich besser als gedacht: Der operative Gewinn erhöhte sich mit 394 Millionen Dollar nahezu auf das Dreifache, und unter dem Strich konnten die Niederländer ihren Überschuss mit 366 Millionen Dollar mehr als verdoppeln.

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der starke Lauf seines Muskelschwäche-Medikaments Vyvgart hat dem Biotechspezialisten Argenx auch zum Jahresstart Schub verliehen. Der Konzernumsatz - der sich aktuell noch nahezu allein aus dem einen Mittel speist - sei im ersten Quartal um 63 Prozent auf gut 1,3 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro) in die Höhe geschnellt, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit. Analysten hatten in etwa mit diesem Erlös gerechnet. Die Aktie stieg zum Handelsstart über 3 Prozent an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Argenx' Erfolgsgeschichte mit Vyvgart hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Schwung gewonnen. Das erste Quartal sei für das Medikament das 17. in Folge mit Wachstum gewesen, sagte Unternehmenslenkerin Karen Massey laut Mitteilung. Das Mittel mit dem Wirkstoff Efgartigimod Alfa gilt wegen seines speziellen Wirkprinzips als das erste in seiner Klasse. Es wird unter anderem zur Behandlung gegen die Autoimmunkrankheit Myasthenia gravis (Mg) eingesetzt, einer schweren Muskelschwäche.

Aktuell hofft der Konzern, von der US-Arzneimittelbehörde FDA auch die Zulassung für das Mittel für weitere Patientengruppen zu erhalten. Gäbe es grünes Licht, wäre Vyvgart die einzige zugelassene Arznei über das gesamte Spektrum der Mg-Erkrankung hinweg, sagte Managerin Massey. Darüber hinaus erforscht der Konzern das Medikament auch im Einsatz gegen andere Krankheiten - etwa aus dem rheumatischen Spektrum.

Tendenziell will sich Argenx mit einem größeren Portfolio an Wirkstoffen noch breiter aufstellen. So steht etwa als wichtiger Schritt die Auswertung einer zulassungsrelevanten Studie mit dem Wirkstoff Empasiprubart gegen die Multifokale motorische Neuropathie (MMN) bevor - eine seltene, aber schwere chronische Nervenerkrankung, die zu Muskelschwäche führt./tav/niw/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur argenx Aktie Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 6.048 auf Ariva Indikation (07. Mai 2026, 08:56 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der argenx Aktie um +9,48 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,16 %. Die Marktkapitalisierung von argenx bezifferte sich zuletzt auf 43,33 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 817,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der argenx Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 675,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 900,00EUR was eine Bandbreite von -3,13 %/+29,16 % bedeutet.



