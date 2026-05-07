AKTIE IM FOKUS
Henkel weiter erholt nach dynamischem ersten Quartal
- Henkel-Aktien sprangen 5,5% über 21-Tage-Linie
- 9% Erholung seit Jahrestief Schwung dämpfte sich
- JPMorgan und Goldman loben Q1 Wachstum Margenfrage
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Henkel haben sich am Donnerstagmorgen mit einem Kurssprung um 5,5 Prozent über ihre 21-Tage-Linie erholt. Nach insgesamt 9 Prozent Erholung vom Jahrestief der Vorwoche ebbte der Schwung dann etwas ab.
JPMorgan und Goldman Sachs lobten in einer ersten Reaktion das dynamische Wachstum im ersten Quartal. Von beiden Häusern wurde aber gleichsam auf die unveränderten Jahresziele hingewiesen. Celine Pannuti von JPMorgan stellt dennoch ein dickes Fragezeichen hinter die Margenansprüche./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 66,16 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +7,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,79 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -1,75 %/+13,36 % bedeutet.
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?