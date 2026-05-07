Vergiss Barrick, Newmont & Co: Diese Gold-Aktie ist noch völlig unterbewertet!

Nach dem Blow-Off-Top Ende Januar ist die Luft bei Gold , Silber und Co. zwar raus, doch gegenüber dem Stand der Vorjahre notieren Edelmetalle noch immer mit deutlichen Kursaufschlägen. Das sorgt bei den Förderern für anhaltend starke Geschäfte und großen finanziellen Leistungssteigerungen.

Die Gold-Rallye ist zu Ende, doch Produzenten profitieren weiterhin

Der Branchen-ETF Gold Miners von VanEck unterstreicht diesen Trend mit einem Plus von 192,3 Prozent in einem Jahr. Nicht zuletzt die Anteile großer Goldförderer wie Agnico Eagle Mines, Barrick und Newmont trugen maßgeblich zur beeindruckenden Performance bei.

B2Gold ist so günstig wie fast kein anderer Minenwert

Mit einem Börsenwert von 5,65 Milliarden US-Dollar ist B2Gold ein vergleichsweise kleiner Produzent. Die Aktie hängt dem starken Branchentrend angesichts eines Plus von "nur" 41 Prozent in 12 Monaten außerdem deutlich hinterher. Hierfür waren vor allem die politischen Unruhen in Mali verantwortlich, wo das Unternehmen seine bislang wichtigste Mine betreibt.

Die Underperformance der Aktie sorgt gleichzeitig aber auch dafür, dass die Bewertung eine der günstigsten der Branche ist. Für 2026 beträgt das erwartete KGV 6,4. Das liegt um über 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,2.

Ausgerechnet Mali trägt stark zum Wachstum bei

Bei dieser günstigen Bewertung könnte es angesichts der am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen nicht lange bleiben. Die Aktie könnte jetzt vor einer massiven Aufholjagd stehen.

Grund für diese Annahme ist überaus starke Abschneiden des Unternehmens. B2Gold konnte seine Erlöse im abgelaufenen Quartal um 118,0 Prozent auf 1,16 Milliarden US-Dollar steigern und die Erwartungen damit pulverisieren – der Konsens hatte 320 Millionen US-Dollar darunter gelegen.

Ausgerechnet eine gewaltige Produktionssteigerung in Mali trug entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei. Hier konnte die Produktion um knapp 24.000 Feinunzen Gold auf 117.450 Unzen gesteigert werden. Da die durchschnittlichen Verkaufserlöse von 2.900 auf 4.823 US-Dollar je Unzen geklettert sind, konnte das Umsatzergebnis hier fast verdreifacht werden.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist der Goose-Komplex in Kanada, wo die Förderung erst jüngst aufgenommen wurde. Dieser steuerte knapp 220 Millionen US-Dollar zum Umsatzergebnis bei.

Gewinnexplosion um +247 Prozent, große Finanzreserven

Auch auf der Ertragsseite konnte B2Gold glänzen. Analystinnen und Analysten hatten vorab auf einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,11 US-Dollar getippt. Das konnte von B2Gold mit 0,19 US-Dollar um 8 Cent übertroffen werden.

Insgesamt erzielte der Konzern einen auf die Anteilseignerinnen und -eigner entfallenden Nettogewinn in Höhe von 199,9 Millionen US-Dollar nach 57,6 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr. Das stellt einen Anstieg von 247,0 Prozent dar!

Mittelzuflüsse erzielte B2Gold 110,4 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich kletterten die liquiden Reserven dadurch auf knapp 480 Millionen US-Dollar, welche zukünftig den Expansionsprojekten zugutekommen dürften, ohne dass hierfür Schulden aufgenommen werden müssen.

Eine aktualisierte Prognose legte das Management um den neuen CE0 Mike Cinnamond nicht vor. Vor rund zwei Wochen hatte B2Gold seinen Ausblick für das zweite Quartal geringfügig kappen müssen, nachdem in der Goose-Mine in Kanada ein Feuer ausgebrochen war. Bis zum Jahresende soll die Minderproduktion von 10.000 Unzen jedoch aufgeholt sein.

Fast 12 Prozent in zwei Tagen, Trendwende gewinn an Fahrt

In der US-Nachbörse zeigten sich Anlegerinnen und Anleger vom guten Abschneiden des Unternehmens beeindruckt. Die Aktie legte um knapp 6 Prozent zu, nachdem sie sich bereits im regulären Handel um 5,7 Prozent hatte steigern können.

Behalten diese Kursgewinne am Donnerstag ihre Gültigkeit, klettert die Aktie über ihre 50-Tage-Linie, was ein erstes prozyklisches Kaufsignal bedeutet. Im Bereich von 4,83 US-Dollar liegt außerdem die 200-Tage-Linie, deren Überwinden für ein Ende der Korrektur sprechen würde.

Fazit: Wer auf Gold setzen möchte, sollte hier zuschlagen!

Fundamental spricht hier ohnehin alles für weiter steigende Kurse. Nicht nur beim KGV ist B2Gold schlicht zu günstig bewertet, selbst wenn man aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Fekola-Komplex in Mali einen Bewertungsmalus in Rechnung stellt.

Das Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) ist mit 0,4 konkurrenzlos günstig, hier beträgt der Abschlag zwei Drittel, während in der Fundamentalanalyse bereits ein Wert unter 1 als günstig gilt. Da B2Gold außerdem über vernachlässigbare Nettoschulden in Höhe von rund 200 Millionen US-Dollar verfügt, ist auch das EV/EBITDA-Verhältnis mit 2,4 hervorragend. Hier liegt der Nachlass gegenüber dem Branchenmittel sogar bei 71 Prozent.

Mit einer Cashflow-Rendite von fast 20 Prozent bietet B2Gold seinen Anlegerinnen und Anlegern außerdem außergewöhnlich hohe Mittelzuflüsse. Für ihre Bewertung erreicht die Aktie beim Börseninformationsportal SeekingAlpha die Schulnote 1+. Investoren auf der Suche nach einem völlig unterbewerteten Goldproduzent sind hier genau richtig!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion