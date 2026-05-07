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    WDH

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    Unicredit vor Verkauf russischer Geschäftsteile - Milliardenbelastung

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit vereinbart Verkaufsteile mit Investor aus UAE
    • Verkauf geplant H1 2027 mit Belastung von 3 bis 3,3 Mrd
    • Künftig Fokus auf Zahlungsverkehr in Euro und Dollar
    WDH - Unicredit vor Verkauf russischer Geschäftsteile - Milliardenbelastung
    Foto: andersphoto - stock.adobe.com

    (Im zweiten Absatz, erster Satz, wurde ein Begriff klargestellt: Zahlungsverkehr rpt Zahlungsverkehr.)

    MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit nähert sich dem Verkauf von Geschäftsteilen in Russland. Die Bank unterzeichnete dazu eine unverbindliche Vereinbarung mit einem privaten Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, wie sie am Donnerstag in Mailand mitteilte. Der Verkauf solle in der ersten Jahreshälfte 2027 vollzogen werden und werde den Gewinn der Unicredit voraussichtlich mit 3 bis 3,3 Milliarden Euro belasten, hieß es weiter. Die Gewinnziele, die sich Unicredit-Chef Andrea Orcel für die Jahre 2028 bis 2030 gesetzt hat, sollen davon nicht betroffen sein.

    Künftig will sich die Unicredit in Russland vor allem auf den internationalen Zahlungsverkehr in Euro und US-Dollar für westliche und russische Geschäftskunden konzentrieren, die nicht von Sanktionen betroffen sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 haben die Europäische Union, die USA und andere Staaten Geschäfte mit Russland und russischen Kunden immer weiter beschränkt./stw/stk

    UniCredit

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    ISIN:IT0005239360WKN:A2DJV6
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UniCredit Aktie

    Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 71,87 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UniCredit Aktie um +10,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von UniCredit bezifferte sich zuletzt auf 112,24 Mrd..

    UniCredit zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,7208. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der UniCredit Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von +6,97 %/+25,03 % bedeutet.




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