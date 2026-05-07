Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 07.05. - MDAX stark +0,49 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.924,98 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: Henkel VZ +3,54 %, adidas +2,66 %, Continental +2,41 %
Flop-Werte: Hannover Rueck -6,20 %, Siemens Healthineers -3,71 %, Daimler Truck Holding -3,68 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.035,24 PKT und steigt um +0,49 %.
Top-Werte: Deutz +5,52 %, Jungheinrich +5,50 %, Fraport +2,37 %
Flop-Werte: Lanxess -9,90 %, FUCHS Pref -3,23 %, Evonik Industries -1,22 %
Der TecDAX steht bei 3.806,76 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +7,21 %, Ottobock +2,96 %, Sartorius Vz. +2,00 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -3,71 %, HENSOLDT -0,73 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (08:56:43) bei 6.047,50 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: argenx +3,29 %, Prosus Registered (N) +2,75 %, adidas +2,66 %
Flop-Werte: Deutsche Boerse -2,48 %, ENI -2,19 %, Münchener Rück -2,16 %
Der SMI bewegt sich bei 13.322,77 PKT und steigt um +0,03 %.
Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,64 %, Geberit +2,40 %, Logitech International +2,12 %
Flop-Werte: Alcon -12,09 %, Swiss Re -3,93 %, Swisscom -1,32 %
Der CAC 40 steht bei 8.337,12 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.
Top-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +2,51 %, Accor +2,10 %, SAFRAN +1,58 %
Flop-Werte: ORANGE -1,83 %, Sanofi -1,82 %, Air Liquide -1,72 %
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