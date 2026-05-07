ROUNDUP
Henkel übertrifft Erwartungen und bestätigt Ziele - Aktie an Dax-Spitze
- Henkel Q1 organisches Umsatzwachstum 1,7 Prozent
- Henkel-Aktie stieg im Handel um rund fünf Prozent
- Jahresziele bestätigt, Umsatzwachstum 1 bis 3 Prozent
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel ist zum Jahresstart operativ etwas stärker gewachsen als von Experten erwartet. "In einem herausfordernden Umfeld haben wir im ersten Quartal ein gutes organisches Umsatzwachstum erzielt", sagte Konzernchef Carsten Knobel am Donnerstag laut Mitteilung. Dazu hätten sowohl die Konsumentensparte rund um Shampoo und Waschmittel als auch das Klebstoffgeschäft mit steigenden Volumina und Preisen beigetragen. Knobel bestätigte daraufhin die Jahresziele. Die Henkel-Aktie stieg im frühen Handel um rund fünf Prozent an die Spitze im Dax .
Der Umsatz legte bereinigt um die Folgen des starken Euro und den Verkauf von Sparten um 1,7 Prozent auf 4,95 Milliarden Euro zu, wie der Konsumgüterkonzern in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzanstieg von 1,1 Prozent gerechnet. Inklusive der Umrechnungseffekte aus dem starken Euro und den Spartenverkäufen sei der Erlös um 5,5 Prozent gefallen. Bereits Mitte März hatte Henkel einen verhaltenen Jahresstart in Aussicht gestellt.
Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Warren Ackerman von der britischen Investmentbank Barclays. Angesichts steigender Kosten sieht er zwar trotz bestätigter Jahresziele ein Risiko für die Marge. Fortschritte bei mehreren Übernahmen machen Ackerman aber Hoffnung fürs Gesamtjahr. RBC-Expertin Wassachon Udomsilpa sprach von einem guten Start ins Jahr 2026, bei dem beide Sparten mit ihrem Wachstum die Erwartungen übertroffen hätten. Citigroup-Analyst Cedric Besnard erwartet nun zwar kaum steigende Marktschätzungen, sieht das Zahlenwerk aber als Beruhigung für die Anleger.
Henkel ist unter anderem für Produkte wie Persil-Waschmittel, Pattex-Klebstoff, Fa-Duschgel und Syoss-Haarpflege bekannt. Im ersten Quartal sei die Nachfrage vor allem nach Haarpflegeprodukten hoch gewesen, hieß es weiter. Klebstoffe waren besonders in den Mobilitäts- und Elektronikbranchen gefragt. Während die Geschäfte in den Regionen Asien/Pazifik und IMEA (Indien, Naher Osten und Afrika) deutlich zulegten, lief es im wichtigsten Markt in Europa dagegen schlechter. Auch in Lateinamerika schwächelte Henkel bei Klebstoffen, in Nordamerika legten die Erlöse leicht zu.
Für das laufende Jahr erwartet Henkel weiterhin ein Umsatzwachstum abseits von Währungs- und Portfolioeffekten um ein bis drei Prozent. Analysten haben hier im Schnitt ein Plus von 1,9 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll laut Konzern 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten durchschnittlich 14,8 Prozent. Angaben zum Abschneiden beim Ergebnis macht Henkel nur halbjährlich.
Mehrere Zukäufe sollen dabei das Wachstum ankurbeln. Zuletzt hatte Henkel fünf Übernahmen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,6 Milliarden Euro angekündigt. Davon seien bereits drei Transaktionen erfolgreich abgeschlossen: die US-Haarpflegemarke "Not Your Mother's", der in der Schweiz ansässige Hersteller von Spezialtapes ATP Adhesive Systems und der britische Spezialist für Fassadensysteme Wetherby Laroc./niw/men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 66,16 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +7,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,79 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -1,75 %/+13,36 % bedeutet.
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Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?