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    Wahlen in Großbritannien

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    Schicksalstag für Starmer beginnt

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer gab seine Stimme ab und appellierte
    • Wahlen in Schottland, Wales und vielen Kommunen
    • Labour angeschlagen, Partei könnte Starmer absetzen
    Wahlen in Großbritannien - Schicksalstag für Starmer beginnt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - An einem für die Labour-Regierung entscheidenden Wahltag hat auch der britische Premierminister Keir Starmer seine Stimme abgegeben - und in letzter Minute einen Appell an die Wähler gerichtet. Gemeinsam mit seiner Frau Victoria betrat der Premier am Morgen das Wahllokal in der Westminster Chapel im Zentrum Londons. Auf Fragen von Reportern ging der angeschlagene Regierungschef laut der Nachrichtenagentur PA allerdings nicht ein.

    Beim britischen Superwahltag werden neue Regionalparlamente in Schottland und Wales gewählt. Im größten Landesteil England werden auf kommunaler Ebene Tausende Bezirksrats- und etliche Bürgermeisterposten in Metropolregionen neu besetzt. Nach einhelliger Meinung von Experten dürften die Wahlen für die Labour-Regierung desaströs verlaufen.

    "Entscheidet euch heute für Fortschritt statt für die Politik des Zorns. Wählt Labour", appellierte er kurz nach seinem Urnengang in einem X-Beitrag an die Britinnen und Briten. Damit dürfte der Premier auf die Rechtspopulisten von Reform UK des Brexit-Vorkämpfers Nigel Farage anspielen, die neben den britischen Grünen bei den Wahlen profitieren dürften. In Schottland und Wales haben die Unabhängigkeitsparteien SNP und Plaid Cymru Aufwind.

    Für den politisch schwer angeschlagenen Regierungschef gelten die Wahlen daher als schicksalhaft. Längst wird spekuliert, seine Partei könnte den innenpolitisch weitgehend glücklosen Premier aus dem Amt drängen./pba/DP/zb





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