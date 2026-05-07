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    Barton Gold

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    Edelmetallentwickler forciert Gold- und Silberprojekte in Südaustralien

    Barton Gold verzeichnet neue hochgradige Gold- und Silberfunde. Der australische Edelmetall-Projektentwickler beschleunigt aktuell seine Bohrprogramme und Machbarkeitsstudien.

     

    Der australische Edelmetallentwickler Barton Gold (ISIN: AU0000153215, WKN: A3DJY0) befindet sich in einer Phase beschleunigter operativer Entwicklung. Das Unternehmen mit Sitz in Adelaide verwaltet mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte im zentralen Gawler Craton in South Australia – einer geologisch bedeutsamen Region, in der Barton Gold als einziges Unternehmen eine eigene Goldmühle, die sogenannte Central Gawler Mühle (CG Mill), betreibt. Diese Anlage bildet den strategischen Kern eines „Hub-and-Spoke"-Modells, also ein Netzwerk, bei dem Außenstellen mit einem zentralen Knotenpunkt verbunden sind. Dadurch werden Logistik und Geschäftsabläufe so optimiert, dass mittelfristig eine jährliche Goldproduktion von 150.000 Unzen angestrebt wird.

     

    Gleich mehrere aktuelle Entwicklungen zeigen, dass Barton Gold seine Strategie für das laufende Kalenderjahr 2026 konsequent umsetzt. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Projekte Challenger, Tunkillia sowie die Silberentdeckung Tolmer, die sich zuletzt durch ungewöhnlich hochgradige Befunde auszeichnete.

     

    Bohrprogramm mit hochgradigen Goldfunden direkt neben Mühle

     

    Im Projekt Challenger, das unmittelbar an die CG Mill angrenzt, wurden im Rahmen eines Bohrprogramms zur Ressourcenaktualisierung und Grubenoptimierung bemerkenswerte Goldgehalte nachgewiesen. Laut Unternehmensangaben ergaben Bohrungen Gehalte von bis zu 170,7 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) in den Grubenwänden des Haupttagebaus sowie bis zu 60 g/t Au im Sohlenbereich der Challenger-West-Grube. Diese Werte dokumentieren oberflächennahe, hochgradige Mineralisierungen in direkter Nähe zur bereits vollständig genehmigten CG Mill und unterstreichen die Bedeutung des Standortes für eine rasche und kostengünstige Wiederinbetriebnahme.

     

    Das Unternehmen plant, noch im zweiten Halbjahr 2026 eine endgültige Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) für den Challenger-Betrieb fertigzustellen. Konzipiert ist zunächst ein vereinfachter „Baseline"-Betrieb in Phase 1, der auf der Wiederaufbereitung von historischen Abraumhalden sowie begrenzten Tagebaumaterialien basiert, bevor historisches hochgradiges Untertageerz eingebunden wird. Ziel ist es, die Umsetzungsrisiken zu senken und stabile Abläufe zu demonstrieren.

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