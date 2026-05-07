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    750 % mehr Umsatz

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    IonQ liefert Monster-Zahlen – doch genau jetzt wird die Aktie richtig gefährlich

    Quantum-Aktien gehören wieder zu den heißesten Wetten am Markt. Doch nach der Rallye reichen selbst Monster-Zahlen nicht mehr automatisch für neue Kursgewinne. Die Aktie fällt.

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    750 % mehr Umsatz - IonQ liefert Monster-Zahlen – doch genau jetzt wird die Aktie richtig gefährlich

    IonQ hat neue Zahlen vorgelegt, die den Hype um Quantencomputing weiter befeuern – und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Das US-Unternehmen erwartet nun Erlöse zwischen 260 und 270 Millionen US-Dollar, nachdem zuvor lediglich 225 bis 245 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt worden waren. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach der Quantencomputing-Plattform des Konzerns.

    Auch im ersten Quartal überraschte IonQ positiv. Der Umsatz sprang auf 64,7 Millionen US-Dollar und lag damit klar über den Analystenschätzungen von 49,7 Millionen US-Dollar. Im Jahresvergleich entspricht das einem Wachstum von mehr als 750 Prozent. Für das laufende zweite Quartal stellt das Unternehmen Erlöse zwischen 65 und 68 Millionen US-Dollar in Aussicht – ebenfalls deutlich über den Erwartungen der Wall Street.

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    Trotz der starken Zahlen geriet die Aktie nachbörslich unter Druck und notiert auch vorbörslich über sechs Prozent tiefer. "Die Erwartungen an IonQ waren im Vorfeld der heutigen Zahlen hoch", sagte Alex Platt von D.A. Davidson. Zudem gebe es weiterhin Skepsis gegenüber der langfristigen Marktfähigkeit der Technologie und dem von IonQ gewählten Ansatz mit sogenannten Trapped-Ion-Qubits.

    IonQ entwickelt Quantencomputersysteme auf Basis gefangener Ionen, die mithilfe von Lasern und elektromagnetischen Feldern gesteuert werden. Die Technologie gilt als vielversprechend, bleibt jedoch hochkomplex und fehleranfällig. Der Konzern setzt dennoch klar auf Wachstum statt Profitabilität. "Profitabilität steht in diesem Jahr nicht im Fokus. Wir konzentrieren uns auf das Umsatzwachstum und den Ausbau der F&E-Investitionen, um dieses Wachstum zu stützen", erklärte CEO Niccolo de Masi gegenüber Reuters.

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt der gesamte Sektor zuletzt durch neue KI-Modelle von Nvidia, die Quantencomputer bei Kalibrierung und Fehlerkorrektur unterstützen sollen. Gleichzeitig bleibt die Branche hochspekulativ: Viele kommerzielle Anwendungen dürften noch Jahre entfernt sein, während Investoren zunehmend zwischen Zukunftsfantasie und operativen Verlusten abwägen.

    Dennoch bleibt die Stimmung vieler Privatanleger bullish. Auf Plattformen wie Stocktwits kippte das Sentiment rund um IonQ zuletzt von "bullish" zu "extrem bullish". Für viele Investoren gilt das Unternehmen inzwischen als einer der zentralen Profiteure eines möglichen Quantencomputer-Booms.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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