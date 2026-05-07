Barclays belässt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 70 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 66,16 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +7,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,79 Mrd..

Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -1,75 %/+13,36 % bedeutet.