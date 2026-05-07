ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Henkel auf 'Equal Weight' - Ziel 70 Euro
- Barclays belässt Henkel Equal Weight Kursziel 70 Euro
- Erstes Quartal besser als erwartet mit 1 Prozent Plus
- Jahresziele bestätigt Margenrisiko durch Inputkosten
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Henkel nach Umsatzzahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das erste Quartal sei besser als befürchtet ausgefallen und dabei vor einer einprozentigen Mengensteigerung getragen worden, schrieb Warren Ackerman in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Zwar habe der Konsumgüter- und Klebstoffhersteller seine Jahresziele bestätigt, doch angesichts steigender Inputkosten bleibe das Margenrisiko bestehen./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:20 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 66,16 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um +7,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 11,79 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -1,75 %/+13,36 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 70 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Deine Würdigung der Quelle von heute morgen?
Guter Start in das Geschäftsjahr 2026
Henkel erreicht gutes organisches Umsatzwachstum
im ersten Quartal 2026
- Konzernumsatz: rund 5,0 Mrd Euro, organisch +1,7 Prozent
- Organische Umsatzsteigerung getragen von beiden Unternehmensbereichen,
- jeweils mit positiver Volumen- und Preisentwicklung:
- Adhesive Technologies: organisches Umsatzwachstum von 1,7 Prozent
- Consumer Brands: organisches Umsatzwachstum von 1,8 Prozent
- Erfolgreiche Umsetzung der M&A-Wachstumsstrategie:
- Fünf Transaktionen mit einem Gesamtumsatzvolumen von rund 1,6 Mrd Euro
- Drei Transaktionen davon bereits erfolgreich abgeschlossen:
- Wetherby Laroc, ATP Adhesive Systems, Not Your Mother’s
- Aktienrückkaufprogramm von rund 1 Mrd Euro Ende März erfolgreich abgeschlossen
- Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 unverändert:
- Organisches Umsatzwachstum: 1,0 bis 3,0 Prozent
- Bereinigte Umsatzrendite: 14,5 bis 16,0 Prozent
- Bereinigtes Ergebnis je Vorzugsaktie (EPS): Anstieg im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich (bei konstanten Wechselkursen)
Der Laden steht vor einem klassischen Mix aus zyklischen Belastungen, geopolitischer Volatilität und der Notwendigkeit, das Consumer-Geschäft nachhaltig zu stärken. Für mich sieht die Umorganisation nach Vorbereitungen für eine Aufspaltung aus wenn sie operativ nicht die Kurve kriegen. Der Chart ist ohnehin nicht sexy so das man hier getrost noch etwas weiter zugucken kann.
Der Russe geschlagen? Wo lebst Du? Auch stellt sich mir die Frage, was wir daraus für Vorteile hätten?