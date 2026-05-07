Lanxess enttäuscht große Hoffnung auf starke Geschäftsbelebung

Der Kurz brach zum Handelsstart prozentual zweistellig ein. Zuletzt war Lanxess mit einem minus von noch 8,75 Prozent auf 16,48 Euro größter Verlierer im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax .

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess hat die zuletzt hohen Markthoffnungen auf eine stärkere Geschäftsbelebung am Donnerstag enttäuscht. Für das zweite Quartal rechnet Lanxess-Chef Matthias Zachert zwar mit einer Belebung des operativen Gewinns, Branchenexperten hatten sich allerdings mehr erhofft. Der Aktienkurs ging auf Talfahrt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Damit rutschte der Kurs auch aus der jüngst engen Handelsspanne, in der er seit der Erholung gegen Ende März feststeckte. Zuvor war er im März bis auf fast 11 Euro gefallen - ein Tief seit der Weltfinanzkrise 2009. So machen die träge Weltwirtschaft und seit einiger Zeit auch vermehrt Konkurrenz aus Asien Chemiekonzernen wie Lanxess das Leben schwer.

Hinzu kam dann der Iran-Krieg und damit die faktische Sperrung der Straße von Hormus, durch die sonst rund ein Fünftel des Weltölhandels läuft. Da aber vor allem Asien von den Lieferungen aus Nahost abhängig ist, steigen die Einkaufpreise für dortige Chemieunternehmen sehr stark, teils gibt es Versorgungsprobleme. Davon wiederum profitieren Hersteller aus Europa, die Kunden weiter verlässlich beliefern können und sogar die Preise teils deutlich anhoben.

In diesem Umfeld rechnet Lanxess mit weiterem Rückenwind durch die Geschäftsbelebung seit März und kalkuliert für das zweite Quartal mit 130 bis 150 Millionen Euro operativem Gewinn. Für Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan ist allerdings ein Haar in der Suppe. Während das erste Jahresviertel besser gelaufen sei als befürchtet, liege der Ausblick für das zweite in der Mitte der Spanne 12 Prozent unter der mittleren Markterwartung und sogar 25 Prozent unter seiner Prognose.

Auch Georgina Fraser von Goldman Sachs moniert den Ausblick für das zweite Quartal. Angesichts dessen brauche es eine Beschleunigung der Geschäftsentwicklung im zweiten Halbjahr, damit Lanxess die Markterwartungen an 2026 erfüllen und die Mitte der eigenen Prognosespanne für den operativen Gewinn erreichen könne./mis/ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,13 % und einem Kurs von 16,79 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -10,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,29 %. Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd.. Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5500 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der Lanxess Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 21,000EUR was eine Bandbreite von -34,48 %/+25,07 % bedeutet.



