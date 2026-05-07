JPMORGAN stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Umsatzwachstum des Konsumgüterkonzerns auf vergleichbarer Basis liege über der Konsensschätzung, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Bei den bestätigten Jahreszielen sieht sie wegen steigender Kosten aber Risiken für die Margen./rob/gl/niwVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:56 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,45 % und einem Kurs von 66,16EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 65,00 € , was eine Steigerung von +2,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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