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    Buffetts ETF-Geheimnis: Nur diese 2 Fonds empfahl und hielt er

    Warren Buffett schwört auf Einzelaktien – doch bei ETFs machte er eine Ausnahme. Nur zwei passive Fonds lagen je bei Berkshire. Was Anleger daraus lernen können.

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    Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

    Warren Buffett ist für seine großen Einzelwetten bekannt. Doch ausgerechnet der wohl bekannteste Stockpicker der Welt gibt Kleinanlegern seit Jahren einen verblüffend einfachen Rat: Setzen Sie nicht auf den nächsten Börsenstar, sondern auf den breiten US-Markt!

    Auf der Berkshire-Hathaway-Hauptversammlung 2020 sagte Buffett sinngemäß, für die meisten Menschen sei ein S&P-500-Indexfonds die beste Lösung. 

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    Und das Kuriose daran ist: Berkshire hielt selbst genau solche Produkte. Bis zum vierten Quartal 2024 befanden sich zwei ETFs im Portfolio: der SPDR S&P 500 ETF mit dem Ticker SPY und der Vanguard S&P 500 ETF mit dem Ticker VOO. Beide bilden den marktbreiten US-Index ab. Sie wurden bereits im vierten Quartal 2019 gekauft. Und beide waren im Buffett-Depot winzig: jeweils nur rund 0,01 Prozent des Portfolios.

    Trotzdem war die Symbolik enorm. Buffett, der mit Einzelaktien Milliarden verdiente, zeigte damit, was er normalen Anlegern seit Jahren empfiehlt: niedrige Kosten, breite Streuung, kein Rätselraten um den nächsten Gewinner und die Nutzung der vollen Kraft der US-Wirtschaft.

    Doch jetzt kommt die überraschende Wendung: Im vierten Quartal 2024 trennte sich Berkshire vollständig von SPY und VOO. Die jeweils rund 22 Millionen US-Dollar schweren Positionen wurden aufgelöst. Damit hält Buffett über Berkshire keine ETFs mehr.

    Ist das nun ein Warnsignal gegen den S&P 500? Nicht zwingend. Die Verkäufe waren gemessen am Berkshire-Portfolio winzig. Der Fall zeigt vielmehr, wie groß der Unterschied zwischen Buffett als Unternehmenslenker und Buffett als Ratgeber für Privatanleger ist. Berkshire jagt Einzelchancen, baut Cash auf und steuert ein Milliardenimperium. Der normale Anleger braucht dagegen vor allem Disziplin, niedrige Kosten und Zeit.

    Das Fazit ist deshalb verblüffend einfach: Die einzigen ETFs, die Buffett je empfahl und die Berkshire besaß, waren keine exotischen Themenfonds, keine KI-Wette und auch kein Krypto-Produkt. Es waren zwei ganz normale S&P-500-ETFs. Und genau darin liegt die Pointe: An der Börse ist manchmal nicht der spektakulärste Fonds der wichtigste, sondern der langweiligste.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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