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    Reederei Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt belastet nur begrenzt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz sank knapp drei Prozent auf 12,97 Mrd USD
    • EBITDA ging um gut ein Drittel auf 1,75 Mrd Dollar
    • Nettogewinn nur 53 Mio wegen Konzernumbau statt 1,2 Mrd
    Reederei Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt belastet nur begrenzt
    Foto: Ingo Wagner - dpa

    KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Reederei Moller-Maersk ist mit Rückgängen ins neue Jahr gestartet. "Wir haben in diesem Quartal in den meisten Regionen eine starke Nachfrage gesehen, was zu einem robusten Volumenwachstum in unseren drei Geschäftsbereichen führte", sagte Unternehmenschef Vincent Clerc am Donnerstag bei Vorlage der Quartalszahlen. Allerdings seien vor allem im Seefrachtgeschäft die Marktschwankungen nach wie vor hoch und das Überangebot in der Branche drücke weiterhin auf die Frachtraten. Die Ziele für 2026 bestätigte das Unternehmen.

    In den ersten drei Monaten bis Ende März schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 12,97 Milliarden US-Dollar (rund 11 Mrd Euro). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ging um gut ein Drittel auf 1,75 Milliarden Dollar zurück. Analysten hatten im Schnitt mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Dabei belasteten vor allem niedrigere Frachtraten und höhere Kosten im Seegeschäft, hieß es. Viele Reedereien, die zu den weltweit größten Ölverbrauchern zählen, leiden unter höheren Treibstoffpreisen und Versicherungskosten.

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    Unter dem Strich blieb ein auf die Aktionäre entfallener Gewinn wegen Kosten für den Konzernumbau von nur 53 Millionen US-Dollar hängen. Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern noch einen Überschuss von 1,2 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Der Konflikt im Iran habe sich nur begrenzt auf die Ergebnisse des ersten Quartals ausgewirkt, hieß es./mne/nas/mis

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    ISIN:DK0010244508WKN:861837
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie

    Die A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 2.045 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie um -0,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,92 %.

    Die Marktkapitalisierung von A.P. Moeller - Maersk (B) bezifferte sich zuletzt auf 12,42 Mrd..

    A.P. Moeller - Maersk (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 75,45. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11.072,71DKK. Von den letzten 7 Analysten der A.P. Moeller - Maersk (B) Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7.800,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 16.000,00DKK was eine Bandbreite von +281,42 %/+682,40 % bedeutet.




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