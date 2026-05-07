🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsams-OSRAM AktievorwärtsNachrichten zu ams-OSRAM

    AKTIE IM FOKUS

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    AMS Osram mit Kurssprung nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie steigt nach Quartalszahlen um 19 Prozent
    • Kurs hat sich seit Jahrestief im März verdoppelt
    • Vereinbarung für KI in Rechenzentren und AR-Brillen
    AKTIE IM FOKUS - AMS Osram mit Kurssprung nach Quartalszahlen
    Foto: ams OSRAM

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von AMS Osram sind am Donnerstag im frühen Handel nach besser als erwarteten Quartalszahlen stark gestiegen. Zuletzt sprang der Wert um 19 Prozent. Damit hat sich die Aktie seit den Jahrestiefs im März verdoppelt.

    Das Unternehmen hatte die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zudem wartete AMS Osram mit einer Ankündigung im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) auf. So sei eine Entwicklungsvereinbarung mit einem nicht näher genannten Industriepartner für Rechenzentren gestartet worden. Zusätzlich gab es einen Auftrag für KI-gestützte Augmented-Reality-Smart-Glasses.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ams-Osram AG!
    Short
    13,42€
    Basispreis
    1,78
    Ask
    × 7,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    11,04€
    Basispreis
    2,18
    Ask
    × 6,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch der Ausblick kam gut an. Der saisonale Aufschwung scheine etwas akzentuierter auszufallen als üblich, hieß es von der Zürcher Kantonalbank. Vontobel hält eine "begrenzte" Konsensanpassung für möglich./cg/rw/AWP/mf/stk

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ams-OSRAM

    +18,08 %
    +27,41 %
    +78,57 %
    +83,74 %
    +123,58 %
    -53,68 %
    -84,16 %
    -81,66 %
    -58,19 %
    ISIN:AT0000A3EPA4WKN:A40QVT
    ams-OSRAM direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ams-OSRAM Aktie

    Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +18,08 % und einem Kurs von 16,00 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ams-OSRAM Aktie um +27,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +78,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von ams-OSRAM bezifferte sich zuletzt auf 1,60 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1111CHF. Von den letzten 9 Analysten der ams-OSRAM Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000CHF und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000CHF was eine Bandbreite von -37,50 %/-43,75 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ams-OSRAM - A40QVT - AT0000A3EPA4

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ams-OSRAM. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS AMS Osram mit Kurssprung nach Quartalszahlen Die Papiere von AMS Osram sind am Donnerstag im frühen Handel nach besser als erwarteten Quartalszahlen stark gestiegen. Zuletzt sprang der Wert um 19 Prozent. Damit hat sich die Aktie seit den Jahrestiefs im März verdoppelt. Das Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     