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    AKTIEN IM FOKUS

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    Auftragsboom treibt Suss auf Rekord - PVA Hoch seit 2022

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec Rekordstand nach starkem Auftragseingang
    • PVA Tepla erreicht Jahreshoch nach 83 Prozent Plus
    • Analysten loben Auftragslage und Profitabilität
    AKTIEN IM FOKUS - Auftragsboom treibt Suss auf Rekord - PVA Hoch seit 2022
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die starke Auftragslage von Suss Microtec und PVA Tepla hat die Kursrallys der Aktien beider Unternehmen am Donnerstag nach Geschäftszahlen weiter beflügelt. Für Suss ging es mit fast 89 Euro auf einen neuerlichen Rekordstand nach 127 Prozent Plus im laufenden Jahr. PVA erreichten nach 83 Prozent Jahresplus ein Hoch seit 2022.

    Analyst Janardan Menon vom Investmenthaus Jefferies sprach bei Suss von einer immensen Überraschung beim Auftragseingang, dessen hohe Dynamik anhalten dürfte. Es sei ein Quartals-Rekordwert erreicht worden. Auch die Profitabilität lobte er, bei etwas geringeren Umsätzen.

    Sein Kollege Constantin Hesse klang bei PVA Tepla ähnlich. Er sprach von "sattem Auftragseingang" bei erneut etwas maueren Geschäftsergebnissen. Er vermutete allerdings vorbörslich bereits die Auftragslage als wohl maßgeblich für die Aktie./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,13 % und einem Kurs von 39,78 auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +31,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +80,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 1,70 Mrd..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 58,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 84,00EUR was eine Bandbreite von -34,83 %/-5,62 % bedeutet.




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