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    AKTIE IM FOKUS

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    Swiss Re mit Rücksetzer nach Quartalszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Swiss Re Aktie fällt nach Quartalszahlen vier
    • Reingewinn übertraf die Erwartungen deutlich
    • Umsatz unter den Erwartungen im Schadenbereich
    AKTIE IM FOKUS - Swiss Re mit Rücksetzer nach Quartalszahlen
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktien von Swiss Re sind nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen am Donnerstag im frühen Handel unter Druck geraten. Zuletzt sank der Wert um vier Prozent.

    Die Aktie, die sich seit Dezember in einer Seitwärtsbewegung befindet, orientierte sich damit wieder in Richtung der Jahrestiefs.

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    Der Rückversicherungskonzern hatte mit seinen am Morgen vorgelegten Erstquartalszahlen zwar die Erwartungen beim Reingewinn deutlich übertroffen, aber beim Umsatz unter den Erwartungen gelegen.

    Die Analysten von Barclays zeigten sich in einem Kommentar enttäuscht vom niedriger als erwartet ausgefallenen Versicherungsumsatz im Schaden- und Haftpflichtgeschäft.

    Die Experten von JPMorgan lobten zwar den Reingewinn, machten aber erste Spuren eines sich abschwächenden Marktes aus./tp/rw/AWP/mf/mis

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    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,93 % und einem Kurs von 134,6 auf Lang & Schwarz (07. Mai 2026, 09:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -0,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,20 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,0583. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 129,80CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -15,27 %/+15,20 % bedeutet.





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