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    Besonders beachtet!

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    SUESS MicroTec Aktie steigt zweistellig um +10,98 % - 07.05.2026

    Am 07.05.2026 ist die SUESS MicroTec Aktie, bisher, um +10,98 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SUESS MicroTec Aktie.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie steigt zweistellig um +10,98 % - 07.05.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die SUESS MicroTec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +10,98 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SUESS MicroTec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -90,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 88,95, mit einem Plus von +10,98 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SUESS MicroTec Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +91,51 %.

    Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +27,95 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,48 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +128,04 %.

    Während SUESS MicroTec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +27,95 %
    1 Monat +77,48 %
    3 Monate +91,51 %
    1 Jahr +161,45 %
    Stand: 07.05.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,64 Mrd.EUR € wert.

    SUSS MicroTec SE: Bestellungen nehmen zu, Bewertung holt auf; jetzt HALTEN


    Der Q1-Bericht war schwach, aber insgesamt im Einklang mit unseren Erwartungen und dürfte den Tiefpunkt für das Jahr markieren. Das Hauptaugenmerk lag auf dem starken Anstieg der Auftragseingänge, die mit 149,3 Mio. EUR (+70% im Jahresvergleich, +27% im Quartalsvergleich) einen neuen Rekordwert erreichten, was deutlich über unseren Erwartungen lag und durch eine breit angelegte Stärke in beiden Segmenten unterstützt wurde.

    Auftragsboom treibt Suss auf Rekord - PVA Hoch seit 2022


    Die starke Auftragslage von Suss Microtec und PVA Tepla hat die Kursrallys der Aktien beider Unternehmen am Donnerstag nach Geschäftszahlen weiter beflügelt. Für Suss ging es mit fast 89 Euro auf einen neuerlichen Rekordstand nach 127 Prozent Plus …

    Börsenstart Europa - 07.05. - MDAX stark +0,49 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,41 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +1,40 %.

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    Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SUESS MicroTec

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