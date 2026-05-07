JEFFERIES stuft Jungheinrich AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine schwache Margenentwicklung, was nach den Eckdaten aber bereits bekannt gewesen sei. Die Details zeigten, dass die Automationssparte der Wachstumstreiber sei. Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,85 % und einem Kurs von 26,48EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Lucas Ferhani

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

