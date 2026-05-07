RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Medizintechnikkonzerns lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Natalia Webster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dagegen habe das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) positiv überrascht. Der gesenkte Jahresausblick dürfte an den Konsensschätzungen kaum etwas ändern - diese hätten beim Umsatz bereits etwas unter dem bisherigen Ziel gelegen und beim EPS am unteren Ende der Zielspanne./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:25 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 34,48EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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