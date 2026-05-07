Autodesk-Aktie: Reifephase nach Rally – Korrektur im Aufwärtstrend

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 206,85 US-Dollar (06.05.2026). Damit notiert Autodesk klar über dem Drei-Jahres-Tief von 175,20 US-Dollar, aber deutlich unter dem Hoch von 308,55 US-Dollar. Ausgehend von dieser Spanne bewegt sich die Aktie rund 23 Prozent über dem Tiefpunkt, gleichzeitig aber etwa ein Drittel unter dem Rekordniveau. Charttechnisch befindet sich der Wert damit im unteren Mittelfeld des Dreijahres-Korridors: Die ganz große Übertreibung nach oben ist abgebaut, ein echter Rückfall in die Tiefzone wurde bislang jedoch vermieden.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Autodesk-Aktie einen klaren übergeordneten Aufwärtstrend, der jedoch von mehreren ausgeprägten Korrekturphasen unterbrochen wurde. Vom Tief bei 175,20 US-Dollar im Mai 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in mehreren Wellen nach oben und erreichte im November 2024 ein Drei-Jahres-Hoch bei 308,55 US-Dollar. Auf diese Rally folgte ab Anfang 2025 eine längere Konsolidierungs- und Abwärtsphase, in der die Notierung sukzessive Terrain verlor und in den ersten Monaten 2026 deutlich zurückkam. Damit hat sich das Chartbild von einem dynamischen Bullenmarkt in eine reifere Phase mit erhöhter Volatilität und spürbarer Korrektur gewandelt.#/p##

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

200-Tage-Linie signalisiert belasteten Trend

Die längerfristige Trendampel steht derzeit auf Vorsicht. Aus den Kursen der vergangenen Monate lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich um 240 US-Dollar verorten. Mit einem aktuellen Kurs von 206,85 US-Dollar handelt Autodesk damit in einer Größenordnung von knapp 14 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Ein derartiger Abschlag ist ein klares Zeichen für einen angeschlagenen Aufwärtstrend: Die Bären haben kurzfristig die Oberhand gewonnen, und erst eine nachhaltige Rückeroberung der Zone um die 200-Tage-Linie würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen. Solange der Kurs darunter verharrt, dominiert aus Sicht der Trendfolger ein korrektiver bis leicht abwärtsgerichteter Grundton.

Unterstützungen und Widerstände im Autodesk-Chart

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 200 bis 203 US-Dollar eine wichtige kurzfristige Unterstützungszone herausgebildet, die in den vergangenen Wochen mehrfach angelaufen und verteidigt wurde. Fällt diese Bastion, rückt der Bereich um 185 bis 190 US-Dollar in den Fokus, wo im Februar 2026 markante Tiefs markiert wurden. Darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben und mittelfristig sogar das Drei-Jahres-Tief bei 175,20 US-Dollar wieder ins Spiel bringen. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 220 und 230 US-Dollar auf spürbaren Widerstand, der bereits 2024 und 2026 mehrfach als Wendebereich fungierte. Gelingt hier ein Ausbruch, öffnet sich der Weg in Richtung der früheren Konsolidierungszone um 260 bis 270 US-Dollar. Erst oberhalb dieser Marke würde der Blick wieder in Richtung der Hochcluster zwischen 290 und 310 US-Dollar gehen, wo das Drei-Jahres-Hoch bei 308,55 US-Dollar verläuft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autodesk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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