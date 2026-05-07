JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 34,48EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
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