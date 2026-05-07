JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft habe im ersten Quartal die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Stark entwickelt hätten sich zwar die Bereiche Bildgebung und Varian, verschlechtert habe sich aber die Situation im Bereich der Diagnostik./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:14 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,28 % und einem Kurs von 34,48EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +76,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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