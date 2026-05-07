JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +32,57% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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