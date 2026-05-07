JEFFERIES stuft Vonovia auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern rechne im Gesamtjahr weiterhin mit einem Rückgang des bereinigten Ergebnisses je Aktie, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese Erwartung decke sich mit dem ersten Quartal. Auf operativer Ebene sei der Leerstand leicht gestiegen, während sich das flächenbereinigte Mietwachstum im Vergleich zu 2025 leicht verlangsamt habe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 22,70EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Pierre-Emmanuel Clouard
Analysiertes Unternehmen: Vonovia
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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