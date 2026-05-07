JPMORGAN stuft LANXESS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Lanxess nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege knapp über der Konsensschätzung, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die für das laufende Quartal avisierte Verbesserung der Kennzahl enttäusche hingegen, was die Aktie belasten dürfte./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:51 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,13 % und einem Kurs von 16,79EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 18

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 18,00 € , was eine Steigerung von +13,64% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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