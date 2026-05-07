Trump, Iran, historische Chip-Rally: Die Zeit läuft ab!

Die Uhr tickt: heute soll der Iran eine Antwort geben - Trump aber braucht vor seiner Reise nach China nächste Woche einen Deal! Denn nur so kann Trump aus einer Position der Stärke nach China reisen - ohne Peking bitten zu müssen, bei der Lösung des Problems stärker zu helfen. Das Projekt zur Befreiung der Straße von Hormus aber ist gescheitert - laut einem aktuellen Bericht weil Saudi-Arabien die Nutzung von US-Basen und Überflugrechte verweigerte. Die Aktienmärkte aber feiern nach jedem Axios-Bericht einen vermeintlich nahenden Deal - das treibt die Chip-Rally immer weiter voran. Aber die Überhitzung wird immer krasser..

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