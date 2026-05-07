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    Trump, Iran, historische Chip-Rally: Die Zeit läuft ab!

    Denn nur so kann Trump aus einer Position der Stärke nach China reisen - ohne Peking bitten zu müssen, bei der Lösung des Problems stärker zu helfen

    Die Uhr tickt: heute soll der Iran eine Antwort geben - Trump aber braucht vor seiner Reise nach China nächste Woche einen Deal! Denn nur so kann Trump aus einer Position der Stärke nach China reisen - ohne Peking bitten zu müssen, bei der Lösung des Problems stärker zu helfen. Das Projekt zur Befreiung der Straße von Hormus aber ist gescheitert - laut einem aktuellen Bericht weil Saudi-Arabien die Nutzung von US-Basen und Überflugrechte verweigerte. Die Aktienmärkte aber feiern nach jedem Axios-Bericht einen vermeintlich nahenden Deal - das treibt die Chip-Rally immer weiter voran. Aber die Überhitzung wird immer krasser..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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