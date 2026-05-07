Shells Gewinn explodiert – doch die Produktion fällt

Shell gab bekannt, dass sich der Gewinn im ersten Quartal dank des Ölhandels und höherer Preise mehr als verdoppelt habe. Der Energiekonzern warnt jedoch vor einer geringeren Gasproduktion aufgrund des Konflikts im Nahen Osten und startete einen geringeren Aktienrückkauf als in den Vorquartalen. Der bereinigte Gewinn des britischen Energieriesen – eine vielbeachtete Kennzahl, die bestimmte Rohstoffpreisanpassungen und einmalige Aufwendungen ausklammert – stieg von 3,26 Milliarden US-Dollar im Vorquartal auf 6,915 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut Schätzungen von Vara Research mit 6,36 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Die großen Energiekonzerne haben von den gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitiert. Auch Händler konnten ihre Gewinne durch die Ausnutzung der Marktvolatilität deutlich steigern.

Die höheren Preise haben zwar einen unerwarteten Geldsegen beschert, doch einige Energieunternehmen waren gezwungen, ihre Produktion in der Region zu drosseln. Manche wurden an ihren Energieanlagen direkt getroffen, deren Reparatur Jahre und Milliarden von Dollar kosten wird. Shell hat aufgrund beschädigter oder stillgelegter Anlagen in Katar, wo das Unternehmen die Pearl-Gas-to-Liquids-Anlage besitzt und eine 30-prozentige Beteiligung an einer QatarEnergy-LNG-Anlage hält, rund 10 Prozent seiner Gesamtproduktion verloren.

Aufgrund von Störungen wird für das zweite Quartal mit einem Rückgang der Produktion der integrierten Gaseinheit von Shell auf 580.000 bis 640.000 Barrel Öläquivalent pro Tag gerechnet, gegenüber 909.000 im ersten Quartal. Die vorgelagerte Produktion wird voraussichtlich zwischen 1,62 und 1,82 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag liegen, gegenüber 1,84 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag im ersten Quartal. Dieser Rückgang ist auf geplante Wartungsarbeiten zurückzuführen und steht nicht im Zusammenhang mit dem Konflikt, so Shell.

Das Unternehmen kündigte Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden US-Dollar an, im Vergleich zu den 3,5 Milliarden US-Dollar, die in den letzten Quartalen angekündigt wurden. Die Zwischendividende wurde jedoch um 5 Prozent auf 0,3906 US-Dollar je Aktie erhöht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,98 % und einem Kurs von 36,35EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.

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