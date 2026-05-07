Green Bridge Metals stärkt Team und Fortschritt bei 2026-Projekten
Green Bridge Metals stärkt sein Team mit drei ausgewiesenen Experten, um die Exploration kritischer Rohstoffe im Duluth Complex konsequent voranzutreiben.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Green Bridge Metals verpflichtet drei Führungskräfte: Justin Brown (Senior Geologist & Operations Manager), Jay Robbie (Senior Geologist & Technical Advisor) und Sam Shahrokhi (Vice President Corporate Development).
- Justin Brown ist in Minnesota lizenzierter Professional Geologist (P.G.) und Certified Professional Geologist (CPG), bringt sieben Jahre regionale Feld‑ und Duluth‑Complex‑Erfahrung mit und ist in Duluth ansässig.
- Jay Robbie hat einen MSc in Mineralexploration (Colorado School of Mines), arbeitete u.a. bei AngloGold Ashanti (Beteiligung an bedeutender Goldentdeckung in Nevada) und ist spezialisiert auf GIS, geologische Kartierung und 3D‑Modellierung.
- Sam Shahrokhi ist Unternehmer und Gründer/President von One51 Financial Services (Vancouver) und verantwortet als VP Corporate Development die strategische Wachstums‑ und Geschäftsentwicklung.
- Green Bridge Metals konzentriert sich auf Exploration von kritischen Rohstoffen (Kupfer, Nickel, Titan) im South Contact District des Duluth Complex (Minnesota) und baut gezielt internes technisches und strategisches Know‑how auf.
- Die Mitteilung ist eine Marketingveröffentlichung der MCS Market Communication Service GmbH mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; Investments sind hochriskant (Early‑Stage/Micro‑Cap) und Totalverluste möglich.
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