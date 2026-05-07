ROUNDUP
Kontron streicht vor Übernahmeangebot 500 Jobs - Aktie legt zu
- Kontron vor möglicher Übernahme durch Ennoconn
- 500 Jobsabbau im Greentec spart 30 Mio jährlich
- Kurs unter dem angekündigten Angebot von 23,50 Euro
LINZ (dpa-AFX) - Der österreichische Technologiekonzern Kontron steht möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Ennoconn. Zugleich baut der Konzern 500 Arbeitsplätze in seiner Sparte Greentec ab, um die Kosten zu senken und seinen Gewinn nach oben zu treiben. Im ersten Quartal verzeichnete Kontron eine gedämpfte Umsatzentwicklung, und die Kosten des Stellenabbaus ließen den Gewinn sinken. Für die Aktie der Gesellschaft ging es angesichts des erwarteten Übernahmeangebots am Donnerstag allerdings aufwärts.
Das Papier gewann am Morgen, drehte dann aber ins Minus und fiel um rund eineinhalb Pozent auf 22,60 Euro. Zugleich lag der Kurs damit unter dem Preis von 23,50 Euro, den Ennoconn für den Fall eines Übernahmeangebots angekündigt hat.
Branchenexperte Martin Comtesse vom Analysehaus Jefferies zeigte sich enttäuscht von Kontrons Umsatzentwicklung im ersten Quartal und sprach von einem "gedämpften Jahresauftakt". Dies werde aber überdeckt von dem möglichen Übernahmeangebot.
Zuletzt hatte sich Kontron fast komplett von seiner Modul-Tochter Jumptec getrennt und sein IT-Service-Geschäft in Ungarn und Bulgarien verkauft. Die jetzt verkündete Streichung der 500 Jobs im Greentec-Segment soll bis August abgeschlossen sein, wie Kontron am Donnerstag in Linz mitteilte. Durch den Stellenabbau sollen die jährlichen Kosten um 30 Millionen Euro sinken. Im ersten Schritt dürfte der Abbau allerdings mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche schlagen, hieß es weiter.
Im ersten Quartal steigerte Kontron den Umsatz um 1,7 Prozent auf knapp 364 Millionen Euro, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert herausrechnet. Tatsächlich ging der Erlös im Jahresvergleich um 5,6 Prozent zurück.
Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Abbau von 339 Mitarbeitern von gut 45 Millionen auf gut 46 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen von gut 20 Millionen auf 14 Millionen Euro zurück.
Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.
Erst am Mittwochabend hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es möglicherweise vor der Übernahme durch seinen größten Aktionär Ennoconn steht. Dieser habe Kontron darüber informiert, dass sein Verwaltungsrat das Überschreiten der Beteiligungsschwelle von 30 Prozent genehmigt habe. Damit müsste Ennoconn ein Übernahmeangebot für alle Kontron-Aktien vorlegen.
Den Angaben zufolge hat das Gremium die Ermächtigung auch wegen des laufenden Aktienrückkaufprogramms von Kontron erteilt. Weil der Technologiekonzern eigene Aktien vom Markt zurückkauft, nähere sich Ennoconn der Schwelle von 30 Prozent.
Sollte die Pflicht zur Vorlage eines Übernahmeangebots ausgelöst werden, erwägt Ennoconn den übrigen Anteilseignern 23,50 Euro je Aktie anzubieten./stw/men/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 23,36 auf Tradegate (07. Mai 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +12,99 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,29 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 30,00EUR was eine Bandbreite von +18,63 %/+31,81 % bedeutet.
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Mehr commitment seitens der Eigentümer und auch des Managements eines Unternehmens gibt es derzeit ja kaum an der Börse. Bin hier mittel- und langfristig sehr positiv eingestellt. Irgendwann sind auch die „Billigabgeber“ für Hannes, ennoconn und co. alle und spätestens dann gehen wir vermutlich sogar ziemlich steil gen Norden.
Warum ?
Habe ja vor längerer Zeit mal geschrieben wegen möglicher Mengen der über ARP gekauften Aktien. Bis aus die erste Woche, wo wirklich geklotzt wurde, war das Vorgehen sehr ähnlich dem skizzierten bzw. schon in der Vergangenheit gesehenen. Ich hatte rund 18.500 pro Tag "ermittelt", und jetzt haben wir über die letzten 2 bis 3 Wochen 20.000. Alles natürlich keine tiefgründige, wissensbasierte Herleitung, aber oft reicht der Blick in die Vergangenheit um gar nicht mal so weit daneben zu liegen und eine brauchbare mögliche Entwicklung "Vorherzusagen". Was will ich damit sagen - ich habe den Eindruck, hier werden alle möglichen außergewöhnlichen Ideen sehr intensiv diskutiert, und die oft naheliegende (aber langweilige) Möglichkeit bekommt wenig Beachtung, obwohl sie empirisch betrachtet die wahrscheinlichste ist. Für mich bedeutet das konkret - mir sind die Zahlen übermorgen eigentlich schlicht egal. Und ob und wann wer evtl. 30% erreicht, und welcher Leerverkäufer wie viel verändert hat und wann. Und auch die Kursreaktion darauf. Es dauert wohl noch ein wenig (ich weiß, keiner will das mehr hören weil schon so oft gesehen) bis sich die ausgezeichneten Perspektiven in einigen Bereichen in Zahlen und Kurs niederschlagen. Ohne die im Nachhinein bescheidene Aquise von Katek wären wir schon viel weiter, aber wie hat schon Lothar gesagt, hätte, hätte, Fahrradkette. Ist vorbei, passiert, nicht schön, aber gehört leider dazu. Also kurz und gut, das große Ganze schaut meiner Meinung nach weiterhin sehr gut aus, wann sich das niederschlägt ist zwar interessant, aber keiner von uns kann das vorhersagen, also ist es eigentlich müssig drüber zu philosophieren. Alles nix Neues was ich hier schreibe, aber vielleicht für den einen oder anderen "aufgeregten" ein wenig hilfreich, um die Emotionen (Erwartung, Frust, Freude, Enttäuschung, ...) etwas runter zu fahren und gelassener zu werden - das tut gut in diesen Zeiten ...