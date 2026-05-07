Ölpreise fallen den dritten Tag in Folge

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge unter Druck geraten. Die Hoffnung auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran ließ sie stark sinken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete zuletzt 99,55 US-Dollar und damit 1,70 Prozent weniger als am Vortag.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Iran in einem Interview des Senders PBS erneut: Falls es keinen Deal gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".