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    ROUNDUP

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    Wohnungsmangel treiben Vonovia-Mieteneinnahmen weiter nach oben

    Für Sie zusammengefasst
    • Vonovia steigert bereinigtes EBITDA dank Mietplus
    • Bereinigter Gewinn fällt durch höhere Zinskosten
    • Refinanzierung 2024 gut 1,6 Mrd und je knapp 5 Mrd
    ROUNDUP - Wohnungsmangel treiben Vonovia-Mieteneinnahmen weiter nach oben
    Foto: 1187094003

    BOCHUM (dpa-AFX) - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat im ersten Quartal vor allem von höheren Mieteinnahmen profitiert. Auch das Geschäft mit Zusatzleistungen wie Handwerkerdiensten oder Energievertriebe steuerte zum Zuwachs des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) bei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr wurden bestätigte, zugleich bleibt der Abbau der Schulden im Fokus. Die Aktie gab zuletzt um rund 1,4 Prozent au 22,66 Euro nach.

    Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte auch dank guter Geschäfte mit Dienstleistungen rund um die Immobilie im Jahresvergleich um 1,4 Prozent auf 711,6 Millionen Euro zu. Unter dem Strich ging der auf die Aktionäre anfallende bereinigte Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um 7,2 Prozent auf 365,6 Millionen Euro zurück.

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    Vonovia bewirtschaftete Ende März in Deutschland knapp 471.000 eigene Wohnungen. In Schweden waren es rund 40.000 und in Österreich etwa 20.000, zusammen also knapp 531.000 Wohnungen.

    Vonovia profitiert weiterhin wie alle Vermieter von einer hohen Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten. Die monatliche Durchschnittsmiete in Deutschland lag Ende März bei 8,26 Euro pro Quadratmeter, 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Konzernweit kletterte sie um den gleichen Wert auf 8,46 Euro pro Quadratmeter. In Deutschland lag die Leerstandsquote Ende März bei 1,9 Prozent, was fast eine Vollvermietung bedeutet.

    "Vonovia steht als Marktführer im Zentrum des Megatrends Urbanisierung und der damit verbundenen Nachfrage nach Wohnraum", sagte der neue Vorstandschef Luka Mucic, der den Immobilienriesen seit Januar führt. "Mit konventionellen und seriellen Bauverfahren stellen wir unsere Projekte für den eigenen Bestand, aber auch für Dritte zügig fertig."

    In Deutschland unterscheidet Vonovia 15 Regionalmärkte. Die meisten Wohnungen entfallen dabei mit gut 138.000 auf den Raum Berlin. Davon waren Ende März nur 0,8 Prozent nicht vermietet. Die Durchschnittsmiete lag dort bei 8,23 Euro je Quadratmeter.

    Die höchste Leerstandsquote gab es mit 3,3 Prozent im Raum Hannover, die höchste Durchschnittsmiete im Raum München mit 10,57 Euro je Quadratmeter, gefolgt vom Rhein-Main-Gebiet mit 10,19 Euro je Quadratmeter. Die niedrigsten Mieten erzielte Vonovia im Regionalmarkt Bremen, wo im Schnitt 7,27 Euro je Quadratmeter erzielt wurden.

    "Das Umfeld ist nicht einfach", sagte Finanzchef Philip Grosse in einer Telefonkonferenz. Nach einem vielversprechenden Start ins Jahr habe der Krieg im Nahen Osten zu erhöhter Volatilität und leicht gestiegenen Finanzierungskosten geführt. Die Refinanzierungskosten im 10-Jahres-Bereich würden derzeit knapp 4,5 Prozent betragen und damit mittel- und langfristig im Rahmen der Erwartungen des Unternehmens liegen.

    In diesem Jahr müsse Vonovia noch gut 1,6 Milliarden Euro refinanzieren. In den beiden kommenden Jahren habe das Unternehmen jeweils knapp 5 Milliarden Euro an Refinanzierung vor sich. Sollte sich das Zinsniveau deutlich erhöhen, dann müsse das Unternehmen noch einmal auf die Refinanzierungen und die Geschwindigkeit der Refinanzierung schauen./mne/tob/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 22,70 auf Tradegate (07. Mai 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +2,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,92 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4600 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,67EUR. Von den letzten 9 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +1,68 %/+50,31 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität der Vonovia-Aktie, Analystenkürzungen (Deutsche Bank: Kursziel 28→25; Aktie aktuell rund 22,3–22,9 €; durchschnittliches 2027-Ziel 30,60 €), Skepsis gegenüber Analysten, wiederkehrende Abverkäufe trotz guter Quartalszahlen (mutmaßliche Leerverkäufe), Bewertungsfragen (Cashflow, LTV, Gewinnprognosen) und politische Risiken für die Wohnungsbranche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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