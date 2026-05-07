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    IPO/AKTIE IM FOKUS

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    Fulminantes Debut von Silex Microsystems an Börse Stockholm

    Für Sie zusammengefasst
    • IPO an Nasdaq Stockholm mit starkem Kursstart
    • Aktienpeak zeitweise 210 Kronen bei fast 160 Prozent
    • Erlöse 2 Milliarden Kronen für US Expansion geplant
    IPO/AKTIE IM FOKUS - Fulminantes Debut von Silex Microsystems an Börse Stockholm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der spezialisierte Mikrochiphersteller Silex Microsystems hat an diesem Donnerstag mit einem fulminanten Börsenstart (IPO) an der Nasdaq in Stockholm beeindruckt.

    Die Aktie sprang an ihrem ersten Handelstag am Vormittag zeitweise auf bis zu 210 schwedischen Kronen und damit fast 160 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 81 Kronen. Angesichts dieses extremen Kursanstiegs wurde das Papier anschließend zunächst vom Handel ausgesetzt. Am späteren Vormittag legte es im Vergleich zum Ausgabekurs um knapp 91 Prozent auf 154,50 Kronen zu. An der Börse ist es damit aktuell insgesamt etwa 16,5 Milliarden Kronen oder 1,5 Milliarden Euro wert.

    Silex und sein chinesischer Anteilseigner Sai MicroElectronics (SMEI) nahmen über den IPO rund 2 Milliarden Kronen (185 Millionen Euro) ein. Die Schweden wollen die Erlöse für die Expansion in die USA nutzen, etwa um Fertigungsanlagen vor Ort zu erwerben.

    Eigener Darstellungen zufolge ist Silex ein spezialisierter Auftragsfertiger, der mikroelektromechanische Systeme (MEMS) für andere Unternehmen entwickelt und produziert. Derlei Chips kommen in Technologien zum Einsatz, die etwa Beschleunigungssensoren in Mobiltelefonen steuern, was die Bewegungserfassung für Fitness-Anwendungen sowie die Bildschirmausrichtung ermöglicht. Zudem steuern sie die Laser für Lidar-Systeme, die für autonomes Fahren unerlässlich sind.

    Beim Börsengang griffen vor allem Ankerinvestoren, darunter schwedische Pensionsfonds und internationale Unternehmen, zu. Sie kauften etwa drei Viertel der angebotenen Aktien. SMEI wird weiterhin mit etwas unter 10 Prozent an Silex beteiligt bleiben, was ein gewisses Risiko für die Expansionspläne in die Vereinigten Staaten darstellen könnte./ck/jsl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Silex Microsystems Aktie

    Die Silex Microsystems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 14,13 auf Frankfurt (07. Mai 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Silex Microsystems Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von Silex Microsystems bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Mrd..






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