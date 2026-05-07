BERNSTEIN RESEARCH stuft Jungheinrich AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Jungheinrich nach finalen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Resultate des Gabelstapler-Herstellers entsprächen den bereits veröffentlichten Eckdaten, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen die trotz des vergleichsweise schwachen Auftakts bestätigten Jahresziele./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 07:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jungheinrich Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,23 % und einem Kurs von 28,14EUR auf Tradegate (07. Mai 2026, 11:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Philippe Lorrain

Analysiertes Unternehmen: Jungheinrich AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 46

Kursziel alt: 46

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00 € , was eine Steigerung von +66,43% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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