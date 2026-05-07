Silber entfaltet wieder Potenzial – 80-Dollar-Marke geknackt

Der Goldpreis fiel nahezu in Korrelation zu den steigenen Rohölpreisen. Der starke US-Dollar und durch die Krise verursachte Inflation machten zinslose Anlagen wie Gold und Silber unattraktiv. Silber verlor massiv während der jüngsten Krise im Nahen-Osten.

Die Aussichten für die Edelmetalle hatten sich deutlich verschlechtert. War man noch zu Beginn des Jahres davon ausgegangen, dass globale Krisen bedeutene Preistreiber für Gold und vor allen Dingen Silber sein könnten, so verkehrte sich diese Annahme in ihr Gegenteil. Und: Wenn der Goldpreis steigt, so klettert Silber stärker. Im Falle von Verlusten gilt dieser Mechanismus auch.

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Am Mittwoch legten die USA dem Iran einen 14-Artikel umfassenden Verhandlungsplan vor. Frieden in Sicht? Jedenfalls preisen das die Märkte ein. Auch Gold kletterte in der Folge.

Silber konnte sich endlich befreien und stieg bereits am Mittwoch über die 50-Tage-Linie. Im frühen Handel am Donnerstag legt Silber um rund 4 Prozent zu und durchbricht die Marke von 80 US-Dollar. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt noch rund 20 Prozent.

Es kommt jetzt darauf an, wie nachhaltig Silber die 80-Dollar-Marke überwinden kann. Auch die 100-Tage-Linie bei 80,46 Dollar wurde im frühen Handel durchbrochen. Das könnte ein echtes Signal für eine Trendwende sein.

Sollte der iran den Bedingungen tatsächlich zustimmen, wird das den Edelmetallen Schub verleihen. Besonders Silber kann hier seine Hebelwirkung entfalten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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